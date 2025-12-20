Kao Diana prije 30 godina: Princ William doveo sina Georgea na mjesto koje budi emocije

Britanski princ William poveo je najstarijeg sina, princa Georgea (12), u londonsku dobrotvornu organizaciju za beskućnike gdje su pomagali u pripremi božićnog ručka za potrebite, objavila je u subotu Kensingtonska palača.

Posjet je bio osobito dirljiv za Williama, prijestolonasljednika, jer ga je njegova pokojna majka, princeza Diana, vodila u istu tu ustanovu kada je imao 11 godina, što ga je inspiriralo da osnuje program za borbu protiv beskućništva.

Tijekom posjeta centru "The Passage", princ George upisao se u knjigu posjetitelja na istoj stranici kao svojedobno Diana, koja je poginula u automobilskoj nesreći u Parizu 1997., kada je William imao 15 godina.

Rad i druženje s osobljem

Noseći pregače, George i njegov otac radili su u kuhinji, stavljali hranu u posude za pečenje, razgovarali i smijali se s osobljem centra, nakon čega su na duge stolove postavili salvete i male božićne poklone.

Osim što se zauzima za beskućnike, princ William radi na zaštiti okoliša i promicanju otvorenosti o problemima mentalnog zdravlja.

William će sa suprugom Kate i njihovo troje djece Božić provesti na imanju kralja Karla u Sandringhamu na istoku Engleske.

