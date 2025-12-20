FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRADICIJA SE NASTAVLJA /

Kao Diana prije 30 godina: Princ William doveo sina Georgea na mjesto koje budi emocije

Kao Diana prije 30 godina: Princ William doveo sina Georgea na mjesto koje budi emocije
×
Foto: Yui Mok/pa Images/profimedia

Posjet je bio osobito dirljiv za Williama, prijestolonasljednika, jer ga je njegova pokojna majka, princeza Diana, vodila u istu tu ustanovu kada je imao 11 godina, što ga je inspiriralo da osnuje program za borbu protiv beskućništva

20.12.2025.
20:39
Hot.hr
Yui Mok/pa Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Britanski princ William poveo je najstarijeg sina, princa Georgea (12), u londonsku dobrotvornu organizaciju za beskućnike gdje su pomagali u pripremi božićnog ručka za potrebite, objavila je u subotu Kensingtonska palača.

Posjet je bio osobito dirljiv za Williama, prijestolonasljednika, jer ga je njegova pokojna majka, princeza Diana, vodila u istu tu ustanovu kada je imao 11 godina, što ga je inspiriralo da osnuje program za borbu protiv beskućništva.

Tijekom posjeta centru "The Passage", princ George upisao se u knjigu posjetitelja na istoj stranici kao svojedobno Diana, koja je poginula u automobilskoj nesreći u Parizu 1997., kada je William imao 15 godina.

Rad i druženje s osobljem

Noseći pregače, George i njegov otac radili su u kuhinji, stavljali hranu u posude za pečenje, razgovarali i smijali se s osobljem centra, nakon čega su na duge stolove postavili salvete i male božićne poklone.

Osim što se zauzima za beskućnike, princ William radi na zaštiti okoliša i promicanju otvorenosti o problemima mentalnog zdravlja.

William će sa suprugom Kate i njihovo troje djece Božić provesti na imanju kralja Karla u Sandringhamu na istoku Engleske.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Svi upozoravaju, djeca ne slušaju: Dječak ostao bez prsta zbog pirotehnike

Princ WilliamPrinc GeorgeBeskućnici
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRADICIJA SE NASTAVLJA /
Kao Diana prije 30 godina: Princ William doveo sina Georgea na mjesto koje budi emocije