Iran nabavlja kineske protuzračne rakete? 'To su izmišljena i netočna nagađanja'

Očekuje se da Iran u roku od nekoliko tjedana primi prvu pošiljku od najviše 400 kineskih prijenosnih protuzračnih raketnih sustava (MANPANDS), rekla su za Reuters tri izvora upoznata s dogovorom.

Kupnja, vrijedna između 60 i 70 milijuna dolara, jedna je od najvećih poznatih iranskih pokušaja jačanja protuzračne obrane kratkog dometa od početka rata sa SAD-om i Izraelom koji je razotkrio slabosti Irana u zaštiti vojnih objekata i ključne infrastrukture.

Ugovor obuhvaća kupnju između 300 i 400 prijenosnih protuzračnih sustava, uključujući kineske projektile QW-12 and FN-16, navode izvori. Dogovor je sklopljen s tvrtkom Zhongqing Baoshang International Investment iz Hong Konga, koja je, prema riječima izvora, djelovala kao posrednik između iranske strane i kineskog dobavljača.

Izvori su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme. Iransko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

'Neutemeljeni navodi'

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je "kako su ti navodi potpuno neutemeljeni. Kina dosljedno djeluje na promicanju mira i okončanja sukoba." Pekinška grupacija Zhong Qing Bao Shang Group, matična tvrtka Zhongqing Baoshang International Investmenta, također nije odmah odgovorila na upit poslan elektroničkom poštom.

Iran se nastoji ponovno naoružati nakon višemjesečnih borbi tijekom kojih su SAD i Izrael gađali objekte povezane s njegovim programima razvoja projektila, bespilotnih letjelica i protuzračne obrane, dok je Teheran odgovorio salvama balističkih projektila i dronova.

Sukob je pokazao koliko je teško braniti nepokretne vojne i strateške objekte od naprednih borbenih zrakoplova i precizno navođenog naoružanja.

Washington je u subotu iznenada obustavio dvotjedno bombardiranje, no predsjednik Donald Trump rekao je da će napadi biti nastavljeni ako pregovori ne okončaju pet mjeseci dug sukob, koji je formalno u stanju prekida vatre od travnja.

Isporuka stotina prijenosnih protuzračnih sustava značajno bi povećala iranske zalihe oružja za protuzračnu obranu kratkog dometa te dodatno pokazala produbljivanje vojnih veza između Irana i Kine.

Tranzit preko Pakistana

Izvori upozoravaju da, iako je sporazum potpisan, raspored isporuka, količine i drugi detalji provedbe još uvijek mogu biti izmijenjeni.

Prema dogovorenom planu, prve isporuke odvijat će se zračnim putem iz Urumqija na zapadu Kine, a zatim preko Pakistana do Irana. Izvori nisu mogli potvrditi hoće li se tranzit kroz Pakistan odvijati zrakom ili cestom.

Pakistanska vojska odbacila je te navode. Glasnogovornik vojnog ureda za odnose s javnošću (ISPR) izjavio je: "Nagađanja da Pakistan sudjeluje u isporuci kineskog protuzračnog naoružanja Iranu potpuno su izmišljena i netočna." Glasnogovornik pakistanskog ministarstva vanjskih poslova nije odgovorio na upite Reutersa.