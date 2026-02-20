Susjedi zameteni u snijegu: Slovenci bez struje, u Austriji lavina zatrpala autobus

Zbog obilnih snježnih padalina i nastalih vremenskih uvjeta, na širem području Maribora, bez struje je ostalo oko 30 tisuća korisnika, piše 24.ur.com. Zbog toga je poremećena i opskrba pitkom vodom i autobusni promet, a snijeg uzrokuje probleme i na cestama. Na području Celja bez struje je oko 6000 korisnika. Zbog velike količine teškog i mokrog snijega postoji povećan rizik od loma grana, pa se građane upozorava da se ne zadržavaju na zelenim površinama. Snijeg će padati do kasnog poslijepodneva.

⚠️☃️Na višjeležečih cestah se ponekod sneg že oprijemlje cestišč. Na cesti preko prelaza Korensko Sedlo so obvezne verige.



Napovedano je sneženje še do jutra in jutri dopoldan. Vozite previdno, prilagodite hitrost ter povečajte varnostno razdaljo. pic.twitter.com/gez4Sv2Sm4 — Promet.si (@promet_si) February 19, 2026

Građanima Maribora preporučeno je da prije upotrebe pitke vode isperu unutarnje instalacije i puste vodu na svim ispustima dok ponovno ne postane bistra. Problemi su i na prometnicama zbog zimskih uvjeta, ali i problema s punjenjem električnih vozila koji su posljedica nestanka struje.

Od jutra je prijavljeno nekoliko prometnih nesreća s materijalnom štetom. Nekoliko vozača naišlo je i na probleme zbog srušenih stabala, potrganih kabela i stupova na kolnicima. Budući da snježni uvjeti i dalje uzrokuju probleme u prometu, a uvjeti su i dalje zahtjevni, vozače se poziva na oprez.

Brojne nesreće u Austriji

Snažna zimska oluja pogodila i veći dio Austrije i izazvala kaos diljem zemlje. Zbog obilnog snijega i jakog vjetra bečka zračna luka privremeno je obustavila promet, dok se na cestama nižu nesreće i zastoji. Do 9 sati bilo je planirano oko 117 letova, od kojih je 19 otkazano, a zračna luka ne isključuje mogućnost daljnjih otkazivanja.

U Tirolu je lavina zatrpala autobus s putnicima. Nesreća se dogodila jutros nešto prije pet sati, a u autobusu je bilo 11 putnika. Srećom nitko nije ozlijeđen, no šok je zasigurno bio velik. Cesta je nakon incidenta zatvorena, piše Krone.at.

U prometnoj nesreći u Söldenu, gdje se osobni automobil sudario s ralicom i sletio 30 metara niz strm teren, javlja Krone. U automobilu su se nalazili 52-godišnji vozač iz Münchena i njegova 17-godišnja kći. Nesreća se dogodila kada je 43-godišnji lokalni vozač ralice, čisteći snijeg, vozio lijevom stranom ceste. Unatoč postavljenim znakovima upozorenja, vozač automobila je u zavoju proklizao i bočnom stranom udario u plug ralice.

Nakon sudara, automobil je odbačen na drugu stranu ceste te je nekontrolirano sletio niz padinu. Nesreću je primijetio taksist koji se zaustavio i s putnikom priskočio u pomoć. "Putnik je uspio osloboditi kćer iz vozila i otpratiti je natrag do ceste", priopćila je policija. Otac je ostao zarobljen u smrskanom vozilu, a oslobodili su ga spasioci i vatrogasci. Pretrpio je teške ozljede, dok je kći lakše ozlijeđena. Vozač ralice prošao je bez ozljeda.

Teška nesreća dogodila se i u Kössenu, gdje je 22-godišnji vozač zbog snijega proklizao u suprotni trak i frontalno se sudario s vozilom kojim je upravljala 64-godišnja Njemica. Oboje vozača teško su ozlijeđeni i prevezeni u bolnicu.

