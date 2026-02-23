Max Verstappen odlazi iz Formule 1? Jako mu smeta jedna stvar

Ponajbolji vozač današnjice Max Verstappen izazvao je buru reakcija kada je njegova izjava protumačena kao prijetnja odlaskom iz Formule 1.

Kritika

Nizozemski vozač oštro je kritizirao nova pravila za 2026., koja su, prema njegovim riječima, "pretvorila sport u Formulu E na steroidima". Dodao je i da bi se u budućnosti mogao povući iz F1 jer novi bolidi nisu kao prethodni te da utrkivanje u njima nije zabavno. Četverostruki svjetski prvak (2021., 2022., 2023., 2024.) u studenom je izjavio da bi njegova budućnost u F1 mogla ovisiti o primjeni novih pravila od 2026. Nizozemac ima važeći ugovor s Red Bullom do kraja sezone 2028., a zarađuje oko 60 milijuna eura po sezoni.

Siguran sam u to

Ipak, iako stvar zvuči veoma ozbiljno, šef Formule 1 Stefano Domenicali smatra da nema razloga za brigu. On se u četvrtak sastao s Verstappenom i umirio navijače:

"Znamo da će Max i dalje biti dio Formule 1. Vrlo je važno da ga slušamo, kao što to činimo sa svim najboljim vozačima“, rekao je Talijan.

"Ponekad govori stvari koje se mogu protumačiti na različite načine. Ali možete mi vjerovati, Maxu je F1 važnija od bilo koga drugog. Imao sam konstruktivan razgovor s njim. Također ćemo razgovarati s timovima i međunarodnim savezom kako bismo pronašli zajednički jezik o tome da vozači ostanu u središtu pozornosti, a da se pritom ne utječe na njihov stil“, dodao je šef Formule 1.

Pokušaj provokacije

Odgovor Verstappenu dao je i Lando Norris. Aktualni prvak najprije je kritizirao Nizozemca, pa se kasnije složio s njim.

"Ja sam uživao, a ako se on želi umiroviti, neka se umirovi," rekao je aktualni prvak pa nastavio:

"Formula 1 se stalno mijenja, ponekad je malo bolja za vožnju, ponekad nije tako dobra. Ali da, plaćeni smo suludo puno novca da vozimo, tako da se na kraju dana zapravo i ne možeš žaliti. Svaki vozač može otići i pronaći nešto drugo čime će se baviti, znate? Nije kao da on mora biti ovdje ili da bilo koji vozač mora biti ovdje," prenosi The Independent.

"To je izazov, ali dobar, zabavan izazov za inženjere i za vozače. Drugačije je, moraš voziti na drugačiji način, razumjeti stvari drugačije i upravljati njima drugačije. Ali i dalje voziš automobile, putuješ svijetom i jako se zabavljaš. Dakle, nema se na što žaliti," zaključio je najprije Norris prije nego što je par dana kasnije priznao da je to bio pokušaj provokacije i da se u mnogo čemu slaže s Nizozemcem.

Sezona Formule 1 2026. započet će s 11 momčadi, uz novu američku momčad Cadillac, 8. ožujka na poznatoj stazi Albert Park u Melbourneu, a moći ćete je pratiti ekskluzivno na RTL-u i platformi VOYO.

