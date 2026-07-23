Tramvaji neće voziti preko Trga u subotu: Pet linija će biti preusmjerene

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ZET je Zagrepčane zamolio za razumijevanje
U dijelu zagrebačke Ilice planira se ugradnja podzemnih spremnika pa će u subotu preko Trga bana Josipa Jelačića biti obustavljen sav tramvajski promet, a neke će linije voziti izmijenjenim pravcima.
Iz ZET-a su objavili da će obustava prometa trajati od 16 do 20 sati te da će utjecati na linije 6, 11, 12, 14 i 17.
One će prometovati sljedećim izmijenjenim trasama:
ZET je Zagrepčane zamolio za razumijevanje.