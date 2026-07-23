Tramvaji neće voziti preko Trga u subotu: Pet linija će biti preusmjerene

U dijelu zagrebačke Ilice planira se ugradnja podzemnih spremnika pa će u subotu preko Trga bana Josipa Jelačića biti obustavljen sav tramvajski promet, a neke će linije voziti izmijenjenim pravcima.

Iz ZET-a su objavili da će obustava prometa trajati od 16 do 20 sati te da će utjecati na linije 6, 11, 12, 14 i 17.

One će prometovati sljedećim izmijenjenim trasama:

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Dubrava

Linija 14: Mihaljevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Draškovićeva - Mihaljevac

Linija 17: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor - Savska - Prečko.

ZET je Zagrepčane zamolio za razumijevanje.