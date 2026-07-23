FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENI DETALJI /

Tramvaji neće voziti preko Trga u subotu: Pet linija će biti preusmjerene

Tramvaji neće voziti preko Trga u subotu: Pet linija će biti preusmjerene
×
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

ZET je Zagrepčane zamolio za razumijevanje

23.7.2026.
15:45
Dunja Stanković
Tomislav Miletic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U dijelu zagrebačke Ilice planira se ugradnja podzemnih spremnika pa će u subotu preko Trga bana Josipa Jelačića biti obustavljen sav tramvajski promet, a neke će linije voziti izmijenjenim pravcima. 

Iz ZET-a su objavili da će obustava prometa trajati od 16 do 20 sati te da će utjecati na linije  6, 11, 12, 14 i 17.

One će prometovati sljedećim izmijenjenim trasama: 

  • Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Sopot
  • Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Dubec
  • Linija 12: Ljubljanica - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Dubrava
  • Linija 14: Mihaljevac - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe  - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Draškovićeva - Mihaljevac 
  • Linija 17: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor - Savska - Prečko.

ZET je Zagrepčane zamolio za razumijevanje. 

Trg Bana Josipa JelacicaTramvajZetJavni PrijevozRadoviIlicaZagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike