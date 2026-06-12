Uvodi se ljetni vozni red! Veliki kvart ostaje bez tramvaja naredna tri mjeseca, evo detalja

Od ponedjeljka, 15. lipnja, do ponedjeljka, 7. rujna, u tramvajskom i autobusnom prometu ZET-a primjenjivat će se ljetni vozni red.

Novi vozni red od 15. lipnja bit će uveden na autobusnim linijama 107, 109, 110, 112, 115, 118, 119, 120, 124, 127, 128, 133, 134, 142, 143, 146, 150, 161, 164, 172, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 216, 227, 230, 234, 263, 269, 276, 278, 279 i 282.

Od subote, 20. lipnja, ljetni vozni red primjenjivat će se i na autobusnim linijama 105, 121, 223, 261, 262, 270 i 274.

Dan kasnije, od nedjelje, 21. lipnja, nedjeljni ljetni vozni red počet će se primjenjivati na autobusnim linijama 205, 226 i 227.

Na autobusnoj liniji 204 bit će ukinuti polasci nedjeljom, dok će autobusne linije 114 (Ljubljanica - Prečko) te 275 (Sesvete - Sesvetska Sopnica) biti ukinute u razdoblju od 15. lipnja do 7. rujna.

Obustava tramvajskog prometa prema Borongaju

U istom razdoblju neće prometovati ni tramvajska linija 1, koja inače vozi na relaciji Borongaj – Zapadni kolodvor.

Tramvajska linija 1 (Borongaj – Zapadni kolodvor) neće prometovati do 7. rujna, a zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Ulici kralja Zvonimira bit će obustavljen i tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja.

Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 prometovati izmijenjenom trasom: Žitnjak – Ulica grada Vukovara – Savska – Frankopanska – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Branimirova tržnica – Šubićeva – Kvaternikov trg.

Umjesto tramvaja noćne linije 32 vozit će autobus.

Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma – Borongaj). Početno stajalište na Trgu žrtava fašizma bit će tramvajsko stajalište Trg žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada.

Novi vozni red bit će dostupan na službenim stranicama ZET-a te na početno-krajnjim stajalištima.