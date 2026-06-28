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Nije odveo reprezentaciju u nokaut-fazu: Nevjerojatno je što proživljava u domovini

Nije odveo reprezentaciju u nokaut-fazu: Nevjerojatno je što proživljava u domovini
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Foto: Antonio Ojeda/Zuma Press/Profimedia

Sada je najomraženija osoba u domovini

28.6.2026.
18:31
Sportski.net
Antonio Ojeda/Zuma Press/Profimedia
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Izbornik Južne Koreje Hong Myung-bo podnio je ostavku u nedjelju nakon što nije uspio reprezentaciju povesti u drugi krug natjecanja Svjetskog prvenstva. Južna Koreja je ispala u skupini nakon što su završili na trećem mjestu s tri boda i minus jedan gol-razlikom. 

Razočarenje u Južnoj Koreji je ogromno. Nakon što su pobijedili Češku u prvom kolu, izgubili su s 1-0 od Meksika i Južne Afrike i napustili natjecanje. Hong Myung-bo, inače kapetan reprezentacije iz 2002. kada su igrali polufinale, sada je najomraženija osoba u domovini. Nevjerojatno je kroz što prolazi. Dobio je kritike i od predsjednika Republike, a neki su mu restorani i trgovine zabranile ulazak. Također, televizijski informativni kanal KBS ga je zamaglio prilikom prijenosa pres-konferencije. 

 

 

 

 

 

'No entry for Hong Myung-bo' signs at the entrances of a convenient store and a BBQ restaurant in South Korea, banning national team coach to use their services
by

u/wsrvnar in

soccer

 

 

"Nisam samo zatečen ovim neočekivanim ishodom - potpuno sam zbunjen", napisao je na X-u predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung. "S obzirom na to da se značajna sredstva nacionalnih poreznih obveznika i resursi državne potpore ulažu čak i u sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu, tražim od Ministarstva kulture, sporta i turizma da temeljito istraži točne okolnosti ovog incidenta, analizira njegove uzroke i razvije temeljite mjere za sprječavanje ponavljanja i poboljšanje.

"Brzo ćemo krenuti s reformama sportske administracije kako bismo osigurali da se takvo što više nikada ne ponovi", oštar je bio korejski predsjednik. 

Hong je na klupu reprezentacije sjeo u srpnju 2024. po drugi puta u karijeri. Ugovor ga je vezao do kraja Azijskog kupa 2027., ali neće ga dočekati.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Južna KorejaOstavkaIzbornik
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