Nije odveo reprezentaciju u nokaut-fazu: Nevjerojatno je što proživljava u domovini

Izbornik Južne Koreje Hong Myung-bo podnio je ostavku u nedjelju nakon što nije uspio reprezentaciju povesti u drugi krug natjecanja Svjetskog prvenstva. Južna Koreja je ispala u skupini nakon što su završili na trećem mjestu s tri boda i minus jedan gol-razlikom.

Razočarenje u Južnoj Koreji je ogromno. Nakon što su pobijedili Češku u prvom kolu, izgubili su s 1-0 od Meksika i Južne Afrike i napustili natjecanje. Hong Myung-bo, inače kapetan reprezentacije iz 2002. kada su igrali polufinale, sada je najomraženija osoba u domovini. Nevjerojatno je kroz što prolazi. Dobio je kritike i od predsjednika Republike, a neki su mu restorani i trgovine zabranile ulazak. Također, televizijski informativni kanal KBS ga je zamaglio prilikom prijenosa pres-konferencije.

KBS (news channel of South Korea) blurred the face of head coach Hong Myung-bo after their defeat to South Africa. pic.twitter.com/1E3VVwJcf2 — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 28, 2026

"Nisam samo zatečen ovim neočekivanim ishodom - potpuno sam zbunjen", napisao je na X-u predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung. "S obzirom na to da se značajna sredstva nacionalnih poreznih obveznika i resursi državne potpore ulažu čak i u sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu, tražim od Ministarstva kulture, sporta i turizma da temeljito istraži točne okolnosti ovog incidenta, analizira njegove uzroke i razvije temeljite mjere za sprječavanje ponavljanja i poboljšanje.

"Brzo ćemo krenuti s reformama sportske administracije kako bismo osigurali da se takvo što više nikada ne ponovi", oštar je bio korejski predsjednik.

Hong je na klupu reprezentacije sjeo u srpnju 2024. po drugi puta u karijeri. Ugovor ga je vezao do kraja Azijskog kupa 2027., ali neće ga dočekati.