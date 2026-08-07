Trump otkrio što Melania ne voli kod njega: 'Kaže mi da to nije predsjedničko ponašanje'

Američki predsjednik Donald Trump (80) otkrio je što njegova 24 godine mlađa supruga Melania Trump (56) ne voli u njegovim javnim nastupima. Govoreći okupljenima u Las Vegasu, priznao je da prva dama nije oduševljena njegovim prepoznatljivim plesnim pokretima niti načinom na koji tijekom govora imitira dizača utega.

"Mrzi kada oponašam muškarce koji se natječu u ženskom sportu. Mrzi i kada radim 'dizača utega'", rekao je Trump, pritom oponašajući pokrete dizanja utega. Dodao je da mu je Melania rekla kako takvo ponašanje "nije predsjednički". "Rekao sam joj da možda nije predsjednički, ali da sam ipak pobijedio na izborima uvjerljivom većinom", našalio se.

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Nije ljubiteljica njegovog plesa

Trumpovi plesni pokreti, osobito uz pjesmu "Y.M.C.A." grupe Village People, godinama su zaštitni znak njegovih predizbornih skupova. No, prema njegovim riječima, Melania smatra da takvo ponašanje nije primjereno predsjedniku.

Još početkom godine ispričao je kako ga je supruga upitala može li zamisliti da bi bivši američki predsjednik Franklin D. Roosevelt plesao pred publikom. Sličnu priču ispričao je i 2023. na skupu Republikanske stranke u Kaliforniji. Tada je rekao da mu je Melania rekla kako njegov ples "nije predsjednički", na što joj je odgovorio da ga publika stalno traži.

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Kritizirala i njegovu imitaciju dizača utega

Trump je otkrio da Melania nije ljubiteljica ni njegove imitacije dizača utega, koju često izvodi dok govori o sudjelovanju transrodnih sportaša u ženskim natjecanjima.

Prisjetio se kako mu je početkom godine rekla: "Dragi, molim te, to dizanje utega je grozno." Dodao je i da mu je nakon jednog televizijskog intervjua prigovorila kako na ekranu nije izgledao najbolje zbog prejake rasvjete.

Melania Trump rijetko javno govori o njihovim privatnim razgovorima, no Trump je više puta istaknuo da mu supruga često daje savjete o njegovom imidžu i javnim nastupima.