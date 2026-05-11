OBITELJSKE TAJNE /

Melanija otvoreno o Barronu i majci: 'Pobrinula se da bude povezan sa slovenskim korijenima'

Melanija otvoreno o Barronu i majci: 'Pobrinula se da bude povezan sa slovenskim korijenima'
Foto: CQ-Roll Call/Sipa USA/Profimedia

Melania Trump progovorila je o odnosu s majkom Amalijom, ali i kako joj je pomogla odgojiti sina Barrona

11.5.2026.
17:30
Hot.hr
CQ-Roll Call/Sipa USA/Profimedia
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melania Trump (56), drži svoj privatan život podalje od javnosti, no ovoga puta odlučila je, za USA Today progovoriti o sinu Barronu (20) i pokojnoj majci Amaliji koja joj je puno značila u odgoju sina. 

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Majka Amalija pomogla je Melaniji da sin ostane povezan sa slovenskim korijenima, iako je odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama. Prva dama je otkrila da je osjećaj za stil i pažnju prema detaljima naslijedila upravo od majke koja je bila dizajnerica dječje odjeće u Sloveniji. 

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

'Njezina jela nisu bila samo hrana nego i slavlje zajedništva' 

Amalija Knavs preminula je u 79. godini života, a kroz hranu, jezik i knjige pomogla je Barronu razviti "snažnu povezanost sa slovenskim korijenima". Amalija i njezin suprug Viktor Knavs (82) počeli su nakon Barronovog rođenja 2006. godine provoditi mnogo vremena u SAD-u kako bi bili blizu svom jedinom unuku, otkrio je blizak obiteljski prijatelj.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

"Moja majka bila je utjelovljenje ljubavi i topline, a Barronu baka koja je svaki trenutak ispunjavala radošću i mudrošću. Svaka priča koju mu je pročitala poticala je njegovu maštu, a svaka igra dodatno je jačala njihovu povezanost. Njezina ukusna jela bila su mnogo više od hrane – bila su slavlje zajedništva", ispričala je Melania.

Foto: Diane Cohen/Backgrid USA/Profimedia

'Njihova povezanost bila je čarobna' 

Spomenula je da su Amalija i Barron imali poseban odnos od kako se on rodio, često su se zajedno igrali i čitali knjige. 

"Moja majka i Barron imali su poseban odnos još od njegovih najranijih dana. Često su se grlili, igrali njegove omiljene igre i zajedno čitali knjige. Često bih čula njihov smijeh i osjećala njihovu sreću, znajući da stvaraju uspomene koje će trajati cijeli život. Njihova povezanost bila je doista čarobna i obožavala sam to gledati", kazala je prva dama. 

Foto: Handout/Zuma Press/Profimedia

Ljubav ide kroz želudac 

Melanijina majka je pomoću tradicionalne hrane brinula da Barron bude povezan sa svojim slovenskim korijenima iako je odrastao u New Yorku. 

"Pobrinula se da Barron osjeća snažnu povezanost sa svojim slovenskim korijenima kroz knjige i priče iz našeg djetinjstva. Pripremajući tradicionalna slovenska jela, moja majka nije samo ispunjavala naš dom predivnim mirisima nego je i Barrona povezivala s njegovim nasljeđem", ispričala je Melania.

Foto: Ron Sachs/CNP/INSTAR Images/Profimedia

Razgovarali na slovenskom jeziku 

Otkrila je da su Barron i Amalija pričali slovenskim jezikom što im je produbilo odnos. 

"Barron i moja majka dijelili su posebnu povezanost kroz slovenski jezik – prekrasnu vezu koja slavi njihovo podrijetlo. To što su govorili isti jezik omogućilo im je duboku i iskrenu komunikaciju", rekla je. 

Foto: Donald Stewart/Pacific coast news/Profimedia

Barron Trump, koji danas ima 20 godina i studira na Sveučilištu u New Yorku, godinama je predmet velikog interesa javnosti, no poput svoje majke, rijetko kada se pojavljuje u javnosti te gotovo nikad ne sudjeluje na događanjima u Bijeloj kući.

Foto: Profimedia

Nakon prve godine studija u New Yorku prebacio se na washingtonski kampus sveučilišta te danas živi u Bijeloj kući.

Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

Melania TrumpBarron Trump
