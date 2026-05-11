Melanija otvoreno o Barronu i majci: 'Pobrinula se da bude povezan sa slovenskim korijenima'
Melania Trump progovorila je o odnosu s majkom Amalijom, ali i kako joj je pomogla odgojiti sina Barrona
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melania Trump (56), drži svoj privatan život podalje od javnosti, no ovoga puta odlučila je, za USA Today progovoriti o sinu Barronu (20) i pokojnoj majci Amaliji koja joj je puno značila u odgoju sina.
Majka Amalija pomogla je Melaniji da sin ostane povezan sa slovenskim korijenima, iako je odrastao u Sjedinjenim Američkim Državama. Prva dama je otkrila da je osjećaj za stil i pažnju prema detaljima naslijedila upravo od majke koja je bila dizajnerica dječje odjeće u Sloveniji.
'Njezina jela nisu bila samo hrana nego i slavlje zajedništva'
Amalija Knavs preminula je u 79. godini života, a kroz hranu, jezik i knjige pomogla je Barronu razviti "snažnu povezanost sa slovenskim korijenima". Amalija i njezin suprug Viktor Knavs (82) počeli su nakon Barronovog rođenja 2006. godine provoditi mnogo vremena u SAD-u kako bi bili blizu svom jedinom unuku, otkrio je blizak obiteljski prijatelj.
"Moja majka bila je utjelovljenje ljubavi i topline, a Barronu baka koja je svaki trenutak ispunjavala radošću i mudrošću. Svaka priča koju mu je pročitala poticala je njegovu maštu, a svaka igra dodatno je jačala njihovu povezanost. Njezina ukusna jela bila su mnogo više od hrane – bila su slavlje zajedništva", ispričala je Melania.
'Njihova povezanost bila je čarobna'
Spomenula je da su Amalija i Barron imali poseban odnos od kako se on rodio, često su se zajedno igrali i čitali knjige.
"Moja majka i Barron imali su poseban odnos još od njegovih najranijih dana. Često su se grlili, igrali njegove omiljene igre i zajedno čitali knjige. Često bih čula njihov smijeh i osjećala njihovu sreću, znajući da stvaraju uspomene koje će trajati cijeli život. Njihova povezanost bila je doista čarobna i obožavala sam to gledati", kazala je prva dama.
Ljubav ide kroz želudac
Melanijina majka je pomoću tradicionalne hrane brinula da Barron bude povezan sa svojim slovenskim korijenima iako je odrastao u New Yorku.
"Pobrinula se da Barron osjeća snažnu povezanost sa svojim slovenskim korijenima kroz knjige i priče iz našeg djetinjstva. Pripremajući tradicionalna slovenska jela, moja majka nije samo ispunjavala naš dom predivnim mirisima nego je i Barrona povezivala s njegovim nasljeđem", ispričala je Melania.
Razgovarali na slovenskom jeziku
Otkrila je da su Barron i Amalija pričali slovenskim jezikom što im je produbilo odnos.
"Barron i moja majka dijelili su posebnu povezanost kroz slovenski jezik – prekrasnu vezu koja slavi njihovo podrijetlo. To što su govorili isti jezik omogućilo im je duboku i iskrenu komunikaciju", rekla je.
Barron Trump, koji danas ima 20 godina i studira na Sveučilištu u New Yorku, godinama je predmet velikog interesa javnosti, no poput svoje majke, rijetko kada se pojavljuje u javnosti te gotovo nikad ne sudjeluje na događanjima u Bijeloj kući.
Nakon prve godine studija u New Yorku prebacio se na washingtonski kampus sveučilišta te danas živi u Bijeloj kući.
POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati skeptični oko nižih cijena ove turističke sezone: 'Taj film nećemo gledati'