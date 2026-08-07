Marko krenuo prema Münchenu, kilometrima dalje shvatio da u autu nema supruge

Neobična situacija dogodila se na graničnom prijelazu Gradiška, gdje je muškarac iz Prijedora nakon kontrole dokumenata nastavio put prema Njemačkoj, ne shvativši da mu supruga više nije u automobilu.

Marko Kovačević (46) sa suprugom Jelenom krenuo je rano ujutro prema Münchenu, gdje već godinama žive i rade. Zbog pojačanog prometa na granici su neko vrijeme čekali u koloni.

Dok su se približavali kontroli, Jelena je izašla iz automobila kako bi otišla do toaleta. Marko je u međuvremenu nastavio pomjerati vozilo zajedno s kolonom, uvjeren da se supruga vratila i sjela na stražnje sjedalo, gdje su se nalazile torbe i stvari za put, piše GP Maljevac.

Nakon kontrole dokumenata nastavio je prema Hrvatskoj, a da Jelene nema u automobilu shvatio je tek nekoliko kilometara nakon prelaska granice. Pokušao joj se obratiti, no kada nije dobio odgovor, okrenuo se i ugledao prazno sjedalo.

Zaustavio se na prvom sigurnom mjestu i javio supruzi, koja je još uvijek bila na području graničnog prijelaza i pokušavala doznati gdje je otišao.

"Mislila sam da se šali. Izašla sam na nekoliko minuta, vratila se, a auta nema. Prvo sam pomislila da je samo pomjerio vozilo naprijed. Onda sam shvatila da je stvarno prešao granicu bez mene“, ispričala je Jelena kroz smijeh.

Povratak nije bio tako jednostavan

Marko se nije mogao jednostavno okrenuti i vratiti istim putem, nego je morao pronaći mjesto za povratak i ponovno proći graničnu proceduru.

"Kad sam vidio prazno sjedište, nisam znao bih li se smijao ili hvatao za glavu. Telefon mi je odmah zazvonio i znao sam ko zove. Prvo što je rekla bilo je: ‘Jesi li ti normalan?’", ispričao je.

Bračni par ubrzo se ponovno susreo i nastavio put prema Njemačkoj bez novih problema.

Jelena je ostatak puta provela na prednjem sjedalu.

"Rekla sam mu da me sada dobro gleda svaki put kada krene automobilom. Sljedeći put, ako izlazim na granici, uzimam i ključeve", našalila se.