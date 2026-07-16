Plenković se vratio iz Kijeva, pratite njegovo obraćanje

Nakon posjeta vojnom mimohodu u Parizu te sudjelovanja na sastanku Ukrajina - Jugoistočna Europa u Kijevu, premijer Andrej Plenković okupio je ministre na sjednici Vlade, na kojoj se uvodno obratio.

Na dnevnom redu su, između ostaloga, izmjene zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest d.d. i Salonit d.d. u stečaju Vranjic.

Izmjenama zakona omogućuje se obeštećenje radnika i njihovih nasljednika koji su ukupno bili izloženi azbestu pet i više godina u Plobestu i njegovim pravnim prednicima, a do sada nisu bili obuhvaćeni Zakonom iz 2020. Kako navode iz Ministarstva zaštite okoliša, ovim izmjenama obuhvaćeno je oko 223 radnika, uz obeštećenje od 29.100 eura po radniku, čija isplata započinje krajem 2026. godine. Izmjenama Zakona za Salonit proširuje se pravo na obeštećenje na nasljednike radnika zatečenih u radnom odnosu 14. veljače 2006. te na radnike i njihove nasljednike koji su između 1991. i 2006. bili izloženi azbestu najmanje pet godina u Salonitu ili njegovim pravnim prednicima.

Ukupno je obuhvaćeno oko 171 osoba, s istim iznosom obeštećenja i isplatom kao kod Plobesta. Cilj izmjena je osigurati da svi koji su stvarno bili izloženi azbestu - bez obzira na formalne radne okolnosti ili promjene u vlasničkoj strukturi poduzeća - imaju pravo na obeštećenje.

Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025./2026., a donijet će i Uredbu o provedbi Akta EU o kibernetičkoj solidarnosti koji za cilj ima ojačati kapacitete u EU za otkrivanje značajnih kibersigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, pripremu za njih i odgovor na njih.

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