Rusija optužila Ukrajinu za smrtonosni napad: 'Još jedan monstruozan zločin'

Rusija je optužila Ukrajinu za smrtonosni napad dronom na autobus s učenicima iz Bjelorusije u srijedu, što je ukrajinska vojska nazvala "lažnom" tvrdnjom.

Jegоr Kovalčuk, vršitelj dužnosti guvernera ruske Brjanske oblasti koja graniči s Ukrajinom, rekao je da je autobus prevozio dječju nogometnu momčad na odmor u južnu Rusiju iz Bjelorusije.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova, koje je napad nazvalo "još jednim monstruoznim zločinom", reklo je da je žena koja je pratila djecu poginula i da je osmero drugih, uključujući šestero djece, ozlijeđeno.

Glavni stožer ukrajinske vojske demantirao je rusku tvrdnju, napisavši na Telegramu da "u navedenom razdoblju Obrambene snage Ukrajine nisu upotrijebile bespilotne letjelice protiv ciljeva u Brjanskoj oblasti". Agencija Reuters nije mogla potvrditi izvještaj. Obje strane poriču ciljanje civila.

Objavljena fotografija

Kovalčuk je objavio na internetu fotografije srebrnog autobusa s nekoliko izbijenih prozora, oštećenom prednjom desnom gumom i onim što je izgledalo kao mrlje krvi na nekim unutarnjim sjedalima. Ruski istražitelji pokrenuli su istragu o terorizmu i rekli da je autobus, koji je putovao iz Gomela u Bjelorusiji do Gelendžika u Rusiji, prevozio 44 putnika, uključujući 28 djece.

Rusija je ovog mjeseca optužila Ukrajinu za još jedan napad dronom na autobus za koji je rekla da je ubio osam civila i ranio još 11 u oblasti Donjeck u istočnoj Ukrajini koja je pod kontrolom Rusije.

A drone struck a bus carrying children from Belarus in Russia’s Bryansk region



A youth football team from the Belarusian city of Rechytsa was traveling to the Black Sea resort of Gelendzhik when the attack occurred.



According to Russian authorities, one adult chaperone was… pic.twitter.com/vfFqhYzs3S — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

Rusija je redovito napadala ukrajinske gradove i mjesta poput Kijeva od početka rata u Ukrajini u veljači 2022. Kijev je posljednjih mjeseci pojačao napade dronovima na Rusiju kako bi pokušao oslabiti moskovsko gospodarstvo i prisiliti na okončanje rata u kojemu su ubijene tisuće ukrajinskih civila.