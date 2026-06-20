Stiže prvi toplinski val, a onda nestabilno: Kiša, pljuskovi, prijeti i tuča!

Ljeto kalendarski počinje sutra, ali vrijeme je već sada pravo ljetno – danas će biti sunčano, vedro i vruće ili vrlo vruće.

Subota

Pod utjecajem anticiklone od jutra u većini predjela sunčano i vedro. Na kopnu bez vjetra, a uz obalu slaba do umjerena bura, zatim vjetar s mora. Minimalna temperatura u unutrašnjosti od 15 do 20, a na Jadranu i do 26.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, a rijetko je uz granicu sa Slovenijom moguć lokalni razvoj oblaka i poneki kraći pljusak. Vjetar slab, a temperatura do 33, 34 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, često i potpuno vedro, vjetar slab, a temperatura od 30 do 33 stupnja pa će biti vruće i sparno.

U Dalmaciji uz vedro nebo UV indeks vrlo visok. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a temperatura od 31 do 35 stupnjeva. More je ugodno toplo, temperatura je u rasponu od 23 do 25 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, u gorskim predjelima je rijetko moguć dnevni razvoj oblaka i poneki kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 30 u gorju do 34 na moru.

Idućih dana

U unutrašnjosti nastavak produljenog vikenda i veći dio novog tjedna u znaku ljetnih vrućina. Sve toplije će biti noći uz minimalnu temperatura oko ili iznad 20 stupnjeva, a tijekom dana u većini predjela vruće ili vrlo vruće. Još će u nedjelju prijepodne biti uglavnom sunčano, a zatim od sredine dana nestabilnije, bit će kiše i pljuskova, lokalno je moguća i tuča, a poneki pljusak izgledan je i u ponedjeljak, od sredine tjedna stabilnije

Na moru i idućih dana ljetne prilike, ali na sjevernom dijelu neće biti sasvim stabilno pa je u nedjelju i ponedjeljak moguć i poneki lokalni pljusak. U Dalmaciji sunčano i vruće ili vrlo vruće. Dnevna temperatura će uz obalu biti oko 35, a noćna oko 25 pa će idućih dana biti na snazi upozorenja na djelovanje toplinskog vala.