Srpska influencerica Zorana Jovanović (34), poznatija kao Zorannah, ponovno je izazvala pažnju javnosti kontroverznim izjavama u svom posljednjem YouTube videu. U videu je podijelila vijest o svom skorom preseljenju na, kako sama kaže, "zeznutu lokaciju" – Izrael. Naime, njezin dečko, nogometaš Eloy Room (35), dobio je iznimno atraktivnu poslovnu ponudu iz Izraela, koju, kako kaže, nisu mogli odbiti. Zorannah je priznala da joj cijela situacija stvara stres, no kasnije u videu pokušala je umanjiti ozbiljnost situacije u Izraelu izjavom: „Nije tamo tako kako se prikazuje na TV-u, to su svi rekli.“

Njene riječi, koje sugeriraju da mediji preuveličavaju sigurnosne probleme i aktualne sukobe u Izraelu, izazvale su oštre reakcije.

Mnogi su istaknuli kako je njen komentar neobziran s obzirom na incidente i sukobe koji su se u posljednje vrijeme događali u regiji, uključujući učestale nasilne napade.

Također, influencerica je izjavila kako njihovo preseljenje u Izrael nema poveznice s njihovim mišljenjima o ispravnosti država u ratnom sukobu

jer kako kaže za Rooma "on nije išao u Izrael da ratuje, niti smo na strani Izraela zbog toga, već je to čista profesionalna odluka. On je išao tamo da igra fudbal, ne da ratuje."

U videu, Zorannah je također napomenula kako će joj preseljenje biti olakšano jer već ima prijateljicu u Izraelu.

Dodala je kako joj se sviđa ideja života u toj zemlji, osobito nakon što se u Belgiji, gdje je dosad živjela više od godinu dana, nije uspjela povezati s lokalnim stanovnicima.

„Svi mi kažu da bi mi se Izrael jako svidio,“ zaključila je influencerica.

Njene izjave podigle su buru na društvenim mrežama – dok su neki podržali njenu odluku o preseljenju, drugi su je

osudili zbog pokušaja umanjivanja ozbiljnosti situacije i pozvali je na veću odgovornost u iznošenju stavova o politički i društveno osjetljivim temama.

