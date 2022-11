I ŠTO ĆEMO SAD?! / Poznata influencerica 'izvisila' na granici: Nakon što je izdana tjeralica za njom, ona i dalje objavljuje 'opasne' fotke

U vrlo neugodnoj situaciji našla se poznata influencerica Zorana Jovanović, poznata kao Zorannah. Naime, dok se ona veselo pripremala za povratak kući, nije ni slutila da do toga ipak neće doći. Zorani prošloga tjedna nije bio dozvoljen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, no to joj nije prvi put, piše Kurir.rs. Više saznajte u listalici...