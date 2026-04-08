SNAŽNA IZVEDBA

Njemački mediji puni hvale za hrvatskog beka: 'Vinicius ga nije isprovocirao'

Njemački mediji puni hvale za hrvatskog beka: 'Vinicius ga nije isprovocirao'
Foto: Alter Photos/Sipa USA/Profimedia

Za Bavarce je svih 90 minuta na poziciji desnog beka odigrao hrvatski reprezentativac Josip Stanišić

8.4.2026.
8:39
Sportski.net
Nogometaši Bayerna pobijedili su u Madridu Real s 2-1 u prvom četvrtfinalnom susretu Lige prvaka. U napetoj utakmici s pregršt odličnih prilika na obje strane Bayern je slavio na Santiago Bernabeu stadionu s 2-1 čime je stekao gol prednosti prije uzvrata na svojoj Allianz Areni.

Za Bavarce je svih 90 minuta na poziciji desnog beka odigrao hrvatski reprezentativac Josip Stanišić koji je odigrao odličnu utakmicu, a nahvalili su ga i njemački mediji. "Branič je imao nezahvalan zadatak obuzdavanja Vinija Jr. što je impresivno i učinio. Stanišić se nije dao isprovocirati i branio se fokusirano", stoji u njemačkom Merkuru koji mu je dao ocjenu 2 (druga najveća ocjena). 

Istu mu je ocjenu dodijelio i FCB Inside koji je napisao: "Igrajući na poziciji desnog beka, uglavnom je neutralizirao zvijezdu Real Madrida Viniciusa. Stanišić je bio vrlo smiren i, unatoč napadačkoj snazi ​​Real Madrida, redovito je gurao naprijed i tjerao napad naprijed. Snažna izvedba Stanija". 

Abendzeitung također mu je dao dvojku. "Trenutno u apsolutno vrhunskoj formi, od samog početka su ga konstantno izazivali brzi krilni igrači Reala. Unatoč tome, uspio se više puta pridružiti napadu", stoji u tekstu tog medija. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
