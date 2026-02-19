Problem s popularnim SUV-om i u Hrvatskoj: 'Javili smo kupcima, a ako ste ga kupili vani...'

Nakon što smo u ponedjeljak pisali kako se američki proizvođač Ford našao u problemima zbog baterije kod popularnog hibridnog modela Kuge te su bili prisiljeni opozvati 166.989 vozila proizvedenih u razdoblju od 2. kolovoza 2019. do 28. studenog 2023. diljem svijeta, dobili smo odgovor od Forda Hrvatska.

Naime, njemački Auto Motor und Sport, koji je prenio Fenix, piše kako u visokonaponskoj bateriji može doći do kratkog spoja koji u najgorem slučaju može dovesti do gubitka pogona ili čak do požara. Pozvali su vlasnike da se jave u ovlaštene servise. Više o tome čitajte OVDJE.

Ford Hrvatska pitali smo koliko spornih vozila ima u Hrvatskoj te koje su preporuke za vlasnike. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

Rade na rješenju

"Ford prati sve svoje proizvode u eksploataciji i konstantno radi na poboljšavanju vozila. Tijekom eksploatacije se na vrlo malom broju vozila (10 od 167 tisuća u eksploataciji) vozila dogodilo termičko odzračivanje visokonaponske baterije. To je dodatni sustav zaštite koji treba spriječiti pregrijavanje visokonaponske baterije i eventualni požar te je navedeni sustav odradio svoj posao u potpunosti te nije bilo nikakvih posljedica po putnike, osim gubitka mobilnosti, jer takav događaj ostavlja vozilo u ne voznom stanju.

Ford radi na rješenju problema koji se potencijalno može dogoditi iznimno rijetko i u ekstremnim okolnostima i ne tvrdi da se vozilo ne smije koristiti.

Dok rješenje ne bude dostupno, korisnike se moli da ne pune visokonaponske bateriju preko 80% napunjenosti (SoC) te da vozilo koriste samo u Auto EV modu kao dodatne mjere osiguranja. Kao i svaki drugi auto, ne bi trebalo parkirati vozilo iznad zapaljivih tvari.

U RH je ovim potencijalnim problemom zahvaćeno 134 vozila koja su ušla u RH preko službene i ovlaštene servisno-prodajne mreže. Svim vlasnicima su poslane obavijesti s naputcima o korištenju i potrebnim daljnjim koracima. Vozila koja su ušla individualnim unosom s drugih tržišta su također potencijalno obuhvaćena ovim servisnim opozivom i stoga pozivamo sve vlasnike navedenih vozila (Kuga PHEV proizvedena između 02.08.2019. i 28.11.2023.) da se jave u bilo koji od ovlaštenih Ford servisa radi provjere ili na [info@ford.hr]", stoji u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Poskupjela registracija automobila: Naknade porasle i do 60 posto