Popularni SUV se može zapaliti! Povlače 167.000 vozila, vlasnici dobili bizaran savjet

Američki proizvođač Ford opet se našao u problemima s baterijom kod popularnog modela Kuge. Prisiljen je opozvati svoj hibridni model, kako piše njemački Auto Motor und Sport, a prenosi Fenix. U visokonaponskoj bateriji može doći do kratkog spoja koji u najgorem slučaju može dovesti do gubitka pogona ili čak do požara. Ovaj opoziv dolazi samo nekoliko tjedana nakon još jednog upozorenja o opasnosti od požara za modele Kuga, Bronco i Escape.

U Njemačkoj je, prema podacima Saveznog ureda za motorni promet (KBA), pogođeno 56.040 vozila. Širom svijeta taj se broj penje na 166.989 modela Kuga proizvedenih u razdoblju od 2. kolovoza 2019. do 28. studenog 2023.

KBA je do sada zabilježio sedam incidenata povezanih s ovom pogreškom – nasreću, bez nesreća ili ozljeda. Problem nije nov: Ford je već 2025. godine pokrenuo opoziv zbog sličnih problema s baterijom. Tada je za pogođena vozila čak vrijedila potpuna zabrana punjenja.

Što vozači Forda sada trebaju učiniti?

Kako bi se rizik od požara smanjio na minimum, Ford vlasnicima pogođenih vozila preporučuje da visokonaponsku bateriju ne pune iznad 80 posto te da koriste samo standardni način rada "Auto EV" - tako se vozilo pokreće pomoću benzinskog motora. Nadalje, preporuka je da se dogovori termin u ovlaštenom Fordovom servisu.

U servisu će se na kontrolni uređaj baterije instalirati novi softver koji može prepoznati opasna odstupanja u ćelijama. Ako se utvrdi pogreška, bit će potrebno zamijeniti cijeli baterijski paket.

Ford navodi kako očekuje da će tehničko rješenje biti dostupno tek sredinom 2026. godine. Čim strategija postupanja bude spremna, kupci će biti obaviješteni i zamoljeni da dogovore termin u servisu. Ford provodi akciju opoziva pod kodom 25SC4, a KBA nadzire akciju pod referentnim brojem 15919R.

Ford Kuga PHEV sada već ima opsežnu povijest opoziva. KBA navodi ukupno 15 opoziva za modele proizvedene između 2019. i 2023. godine. Već 2020. godine Ford je morao povući vozila ovog tipa zbog opasnosti od požara - tada su kupci dobili kartice za gorivo kao odštetu jer nisu mogli koristiti električni pogon. Nedavno su bili pogođeni i modeli s dizelskim motorom: Ford je širom svijeta povukao oko 768.927 vozila zbog problema s filtrom čestica (DPF).

Poslali smo upit Fordu kakva je situacija s vozilima prodanim u Hrvatskoj. Odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

