FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Sve se mijenja! Zora otkriva Nikoli da je trudna, a Teodora neočekivano doznaje veliku tajnu

Sve se mijenja! Zora otkriva Nikoli da je trudna, a Teodora neočekivano doznaje veliku tajnu
×
Foto: RTL

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

19.2.2026.
14:05
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Čavka je slomljen zbog Terezina i Vicina vjenčanja, dok cijela obitelj Vukas slavi. Prva bračna noć Tereze i Vice odvija se na neobičan i neočekivan način.

Sikirica otkriva Šušnjari da zna gdje je Anka, no ne želi mu otkriti točne detalje. U isto vrijeme, Luce i Šušnjara sve se više zbližavaju.

Zora i dalje skriva svoju tajnu o trudnoći, a Katarina poziva Domazeta da prenoći u njezinoj kući.

Sve se mijenja! Zora otkriva Nikoli da je trudna, a Teodora neočekivano doznaje veliku tajnu
Foto: RTL

U selu se žene udružuju kako bi pomogle Šušnjari, a Teodora na neočekivani način pronalazi dokumente koji bi mogli sve promijeniti. 

Nikola uživa u ljubavnoj sreći s Cvitom, dok je ne pokvari Zorin dolazak – u navali emocija otkriva mu da je trudna i ostavlja ga u potpunoj nevjerici. Koji je njegov idući korak?

 

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Autistični dječak u središtu misterija: Novi film 'Glavonja' osvaja publiku

Divlje PčeleSerija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx