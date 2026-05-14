Spriječite da stonoge preplave vaš dom: Uz ove metode ćete ih trajno držati podalje

Stonoge nisu među najrazornijim nametnicima, no njihov iznenadni ulazak u dom ipak može biti neugodno iznenađenje. Kako temperature rastu, sve je češće njihovo pojavljivanje u zatvorenim prostorima, zajedno s brojnim drugim kukcima koji traže zaklon.

Stručnjaci za suzbijanje štetnika objašnjavaju zašto se stonoge pojavljuju u kućanstvima i koje se mjere mogu poduzeti kako bi se njihov povratak spriječio, piše The Spruce.

Razlozi zašto stonoge ulaze u domove

Stonoge su grabežljivci i hrane se drugim kukcima poput pauka, mrava, srebrnih ribica i žohara. "Ako su ti kukci prisutni u domu, vrlo je vjerojatno da će se uskoro pojaviti i stonoge", kaže entomolog Kris Bagnara.

Stonoge vole vlažna područja poput kupaonica, kuhinja i podruma. "Privlače ih vlažni unutarnji prostori jer se ondje najčešće nalazi i njihov plijen", objašnjava ovlašteni stručnjak za suzbijanje štetnika Allan Bossel.

Prema Bagnari, stonoge se najčešće skrivaju u tamnim kutovima doma jer su noćne životinje i osjetljive na svjetlo.

"Određeni vremenski uvjeti poput jakih kiša, hladnih fronti ili toplinskih valova mogu ih natjerati da potraže zaklon u zatvorenom prostoru", navodi Bagnara.

Znakovi da možda imate problem sa stonogama

Iako se može činiti očitim, povećana pojava stonoga najjasniji je znak problema. "Ako u kući vidite više stonoga, moguće je da postoji veći problem", kaže Bossel.

Stonoge tijekom rasta ostavljaju svoje vanjske ljušture. "One su prozirne i izgledaju poput blijede, beživotne verzije stonoge. Ako ih primijetite, to znači da se razmnožavaju i da vjerojatno imaju izvor hrane u vašem domu", pojašnjava Bossel.

"Ako ih vidite više na jednom mjestu, to može značiti da su pronašle hranu ili prikladno sklonište u vašem domu", ističe Bagnara. Velika prisutnost mrava, žohara ili paukova može biti znak da su i stonoge već u blizini.

Kako spriječiti ulazak stonoga u dom?

Stručnjaci se slažu da je najučinkovitiji način prevencije uklanjanje njihovog izvora hrane.

"Održavanje doma bez drugih štetnika jedna je od najučinkovitijih mjera jer se time uklanja njihov izvor hrane", tvrdi Bagnara.

Najbolji način za sprječavanje pojave drugih kukaca jest održavanje čistoće, uklanjanje ostataka hrane, nereda i općenite neurednosti. Brtvljenje pukotina i otvora oko prozora i ulaza u dom dodatno pomaže u sprječavanju ulaska stonoga i njihovog plijena. Važna je i kontrola vlage u prostoru kako se stonoge ne bi privlačile takvim uvjetima.

"Koristite odvlaživače zraka, popravite curenja vode i očistite žljebove kako biste uklonili stajaću vodu i smanjili vlagu koja se može nakupljati", savjetuje Bagnara i također preporučuje provjeru brtvi oko prozora i vrata jer se one s vremenom mogu oštetiti i propustiti neželjene nametnike u dom.

