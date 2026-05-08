Pogrešno perete slamke i bočice za vodu: Stručnjaci upozoravaju što se sve u njima skriva

Bilo da su na poslu, u teretani, školi ili obavljaju svakodnevne obveze, mnogi ljudi danas sa sobom nose višekratne bočice za vodu kako bi tijekom dana ostali hidrirani. Ipak, većina ih ne pere onoliko često koliko bi oprala čašu ili zdjelicu nakon korištenja.

Mnogi smatraju da se bočica u kojoj je samo voda ne može pretjerano zaprljati. No stručnjaci tvrde suprotno – takve bočice mogu biti iznimno pune bakterija.

Bočice za vodu i slamke pune bakterija

"Istraživanja su pokazala da višekratne bočice za vodu mogu sadržavati čak i više bakterija od nekih uobičajenih predmeta u kućanstvu, poput kuhinjskih spužvi ili čak posuda za pse. Zato je redovito čišćenje iznimno važno", kaže dr. Chirag Panchal, liječnik obiteljske medicine iz Floride.

To se ne odnosi samo na samu bočicu, nego i na dodatke koji dolaze uz nju, poput višekratnih slamki koje su danas vrlo čest dio pakiranja. Dovoljno je razmisliti o tome da slamka dolazi izravno u kontakt s ustima, dok se dio sline vraća natrag kroz slamku u bočicu, piše HuffPost.

Koliko često treba prati slamku?

Kada je riječ o higijeni slamki za višekratnu uporabu, stručnjaci ističu nekoliko važnih stvari koje bi trebalo imati na umu. To što slamka dolazi izravno u kontakt s ustima ne znači da je prljavija od ostatka bočice – obje se jednako brzo zaprljaju.

"Analizirali smo bočice za vodu koje studenti nose po kampusu i ustanovili da sadrže velike količine bakterija jer se pri svakom gutljaju mala količina sline vraća u vodu, a to predstavlja idealnu hranu za bakterije", objašnjava dr. Charles Gerba, profesor virologije na Sveučilištu u Arizoni. Ako se slamka ne pere redovito, bakterije se postupno nakupljaju. Dr. Gerba preporučuje da se višekratna slamka i bočica peru najmanje jednom tjedno.

Dr. Panchal smatra da bi ih trebalo prati i češće te preporučuje svakodnevno čišćenje. Ako se bočica i slamka ne peru redovito, bakterije počinju stvarati biofilm, odnosno sloj mikroorganizama koji se zadržava na unutarnjim površinama.

"Biofilm je mjesto na kojem bakterije rastu i razmnožavaju se", pojašnjava Gerba. Takav sloj može uzrokovati neugodne mirise i promijeniti okus vode u bočici. "Višekratne bočice za vodu sigurne su i vrlo korisne jer nas podsjećaju da pijemo dovoljno tekućine, ali istovremeno predstavljaju idealno mjesto za razvoj bakterija, zbog čega ih treba redovito čistiti", upozorava dr. Panchal.

Ako u bočici držite napitke poput limunade, ledene kave ili sportskih napitaka, stručnjaci savjetuju da bočicu i slamku operete nakon svake uporabe, a ne samo jednom dnevno. "Ne treba puno vremena da se u bočicu ulije topla voda sa sapunom, dobro ispere unutrašnjost i zatim sve temeljito osuši", kaže Matthew Fields, direktor Centra za biofilm inženjering na Sveučilištu Montana State.

Dr. Panchal preporučuje korištenje posebnih četki za čišćenje bočica i slamki kako bi se uklonile naslage na teško dostupnim mjestima. Fields također naglašava da je važno ostaviti bočicu potpuno otvorenu i bez poklopca kako bi se u potpunosti osušila ako je nećete odmah ponovno koristiti.

Neke bočice mnogo su teže za održavanje od drugih, osobito one s puno pregiba, uskih dijelova i teško dostupnih kutova. "Moderni i atraktivni modeli nisu uvijek najbolji izbor jer kod bočice treba prvenstveno gledati koliko se lako može temeljito oprati", komentira dr. Panchal i preporučuje odabir bočica koje imaju uklonjive dijelove i široki otvor kako bi čišćenje bilo jednostavnije. Također savjetuje da unutrašnjost bočice bude što glađa jer se bakterije i nečistoće lakše zadržavaju u oštrim kutovima i teško dostupnim dijelovima.

Utjecaj na zdravlje zbog prljavih bočica

Ako zatvorite bočicu dok je u njoj još ostalo nekoliko kapljica vode, unutrašnjost više nije sterilna. "Svako mjesto na kojem ostane vlaga pogodno je za ponovno razmnožavanje mikroorganizama", napominje Fields.

Bakterije u bočici mogu uzrokovati neugodan okus vode i druge probleme. Bakterije koje se nalaze u bočici uglavnom su vaše vlastite bakterije pa iako postoji mogućnost da izazovu zdravstvene tegobe, to nije najčešći scenarij.

"Loše navike čišćenja mogu dovesti do neugodnog zadaha, neugodnih mirisa pa čak i želučanih tegoba i infekcija jer bočice postaju mjesto na kojem se bakterije zadržavaju i razmnožavaju", kaže dr. Panchal.

Dr. Gerba upozorava da se voda iz bočice ne bi trebala koristiti za vlaženje kontaktnih leća ili ispiranje manjih rana upravo zbog velike količine bakterija koje se u njima mogu nalaziti.

Ne smijete piti iz tuđe bočice za vodu

Budući da se u bočici nalaze bakterije osobe koja je koristi, stručnjaci upozoravaju da bočicu ne bi trebalo dijeliti ni sa kime.

"Nikada ne biste trebali dijeliti svoju bočicu za vodu s drugima. Takve bočice pune su svega što se nalazi u ustima osobe koja ih koristi, a bakterije se s vremenom mogu značajno razmnožiti", naglašava Gerba.

Zato, ako ste vani s prijateljem i ožednite, stručnjaci savjetuju da radije kupite vlastiti napitak nego da pijete iz tuđe bočice.

"U bočici se nalaze bakterije druge osobe, a neke od njih mogu izazvati bolest", upozorava Gerba. Rizik možda nije velik, ali ako osoba, primjerice, ima upalu grla, postoji mogućnost prijenosa bakterija putem bočice.

