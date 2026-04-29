Jeftino i učinkovito: Roštilj će biti čist i neće zagorjeti ako koristite ovu namirnicu

S dolaskom toplijeg vremena, mnogi će izvući roštilje i započeti sezonu druženja na otvorenom. No, prvo paljenje roštilja nakon duge zimske stanke često donosi i neugodno iznenađenje u obliku stare masnoće i zagorjelih ostataka hrane. Zaboravljena ili nedovoljno očišćena rešetka od prošle sezone predstavlja nimalo lak zadatak za čišćenje.

Srećom, postoji jednostavno, jeftino i potpuno ekološko rješenje koje ne zahtijeva upotrebu agresivnih kemikalija. Stručnjakinja za čišćenje Lynsey Crombie predstavila je metodu koja se temelji na namirnici dostupnoj u gotovo svakom kućanstvu – glavici luka, prenosi Mirror.

Metoda čišćenja roštilja

Postupak je iznimno jednostavan. Prema savjetu stručnjakinje, potrebno je prvo upaliti roštilj i dobro zagrijati rešetku, budući da metoda najbolje djeluje na visokoj temperaturi. Nakon toga, glavicu luka treba prerezati na pola, jednu polovicu nabosti na vilicu te njome snažno istrljati vruću rešetku.

"Prirodni sokovi iz luka pomažu u razgradnji zagorjelih ostataka, a ujedno imaju i antibakterijsko djelovanje", objasnila je Lynsey. Ova metoda ne samo da učinkovito uklanja prljavštinu, već je i potpuno sigurna za površine na kojima se priprema hrana.

Popularnost prirodnih metoda čišćenja potvrđuju i njezini pratitelji. "Mi smo obitelj koja koristi luk za sve", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Obožavam ove prirodne ideje, ne želim koristiti jake kemikalije zbog unuke i psa."

Čišćenje tvrdokornih mrlja

U slučaju posebno tvrdokorne masnoće, postoje i drugi prirodni saveznici. Lynsey preporučuje korištenje piva. Manju količinu piva potrebno je preliti preko još tople rešetke; kiselina iz piva pomoći će u otapanju masnoće, koja se zatim može jednostavno ukloniti četkom ili krpom.

Soda bikarbona također je dokazano učinkovita. Miješanjem s malo vode dobiva se gusta pasta koju je potrebno nanijeti na rešetku, ostaviti da kratko djeluje i zatim dobro istrljati. Sličan učinak ima i limun. Poput luka, prerezani limun može se utrljati na rešetku kako bi se uklonila masnoća i ostavio svjež miris.

Ljeto sa sobom donosi i najezdu muha, koje posebno privlači otpad od hrane. Profesionalna stručnjakinja za čišćenje, Claire, predstavila je jednostavno rješenje za ovaj problem.

Tvrdi da je sol ključna za sprječavanje pojave muha i crva u kantama za smeće. Dovoljno je posuti sloj soli na dno prazne kante. Sol će isušiti i uništiti jajašca koja muhe polože, sprječavajući njihov razvoj. Nakon što se nametnici uklone, kantu je potrebno temeljito očistiti prije stavljanja nove vreće i ponovnog dodavanja sloja soli.

