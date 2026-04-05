Jednostavna i hrskava: Salata od rotkvica i mladog luka idealna za blagdanski ručak

S dolaskom proljeća i toplijeg vremena, kulinarski repertoar obogaćuje se jelima koja odlikuju lakoća i svježina. Salata od rotkvica i mladog luka predstavlja jedan od prvih sezonskih specijaliteta, a ističe se svojom jednostavnošću pripreme, hrskavom teksturom i specifičnim, blago pikantnim okusom. Tradicionalno je neizostavan dio uskrsnog jelovnika, no ujedno je i izvrstan prilog ili samostalan lagani obrok tijekom proljetne sezone.

Popularnost ove salate temelji se na uravnoteženoj kombinaciji tekstura i okusa. Intenzivna, paprena aroma rotkvice harmonično se spaja s blagom slatkoćom i svježinom mladog luka. Osim gastronomskih kvaliteta, salata ima i značajnu nutritivnu vrijednost. Rotkvice su bogat izvor vitamina C, folata i prehrambenih vlakana koja pospješuju probavu. Mladi luk, s druge strane, obiluje vitaminima K i A te sadrži spojeve s protuupalnim svojstvima.

Foto: Shutterstock

Recept za salatu od rotkvica i mladog luka

Priprema salate je jednostavna i ne iziskuje napredne kulinarske tehnike, stoga je prikladna za brzi obrok. Kvaliteta konačnog jela ovisi o svježini korištenih namirnica i preciznosti njihove obrade, piše Food.

Sastojci:

2 vezice svježih rotkvica (oko 200-300 g)

1-2 vezice mladog luka

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Opcionalno: nasjeckani svježi kopar ili peršin za dodatnu svježinu

Postupak:

Postupak započinje temeljitim pranjem povrća. S rotkvica je potrebno ukloniti listove i korijen, a zatim ih narezati na tanke ploške. Za postizanje iznimno tankih i ujednačenih ploški preporučuje se upotreba mandoline, no jednako dobar rezultat može se postići i oštrim nožem. Mladi luk je potrebno očistiti i, prema potrebi, ukloniti vanjski sloj. Potom se reže na kolutiće, pri čemu se koriste i bijeli i zeleni dio. Pripremljeno povrće stavi se u odgovarajuću zdjelu i lagano izmiješa.

Foto: Shutterstock

Recept za umak za salatu

Svestranost ove salate jedna je od njenih glavnih odlika, a umak za salatu (dresing) definira njen konačni profil okusa. Ovisno o osobnim preferencijama, moguće je odabrati između dvije osnovne varijante: laganog vinaigrettea koji ističe svježinu povrća ili bogatijeg, kremastog umaka.

Lagani i osvježavajući umak (Vinaigrette)

Ovaj umak ističe prirodne arome rotkvice i mladog luka, dajući salati svježinu.

Sastojci:

2 žlice maslinovog ulja

1 žlica soka od limuna ili jabučnog octa

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Postupak:

U maloj zdjeli pomiješajte maslinovo ulje i sok od limuna (ili ocat). Začinite solju i paprom te dobro promiješajte. Pripremljeni umak prelijte preko narezanog povrća i lagano izmiješajte.

Bogati kremasti umak

Za ljubitelje bogatijih okusa, kremasti umak na bazi vrhnja ili jogurta savršen je odabir.

Sastojci:

200 g kiselog vrhnja ili grčkog jogurta

Sol po ukusu

Opcionalno: sitno sjeckani svježi kopar, manja količina naribanog hrena

Postupak:

U zdjelu s pripremljenim povrćem dodajte kiselo vrhnje ili grčki jogurt. Posolite i, po želji, dodajte sjeckani kopar ili malo hrena za dodatnu pikantnost. Sve sastojke temeljito izmiješajte dok se povrće ravnomjerno ne obloži umakom.

Čuvanje salate

Preporučuje se poslužiti salatu neposredno nakon pripreme kako bi povrće sačuvalo optimalnu hrskavost. U slučaju ranije pripreme, narezano povrće i umak potrebno je čuvati odvojeno u hladnjaku te ih sjediniti netom prije konzumacije.

Ova salata predstavlja izvrstan prilog tradicionalnim uskrsnim jelima poput pečene janjetine, kuhane šunke i jaja. Također, može funkcionirati i kao samostalan lagani obrok, poslužena uz kruh.

POGLEDAJTE GALERIJU

