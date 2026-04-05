Jednostavna i hrskava: Salata od rotkvica i mladog luka idealna za blagdanski ručak
Bez obzira poslužuje li se u sklopu svečanog uskrsnog jelovnika ili kao jednostavan i zdrav obrok, salata od rotkvica i mladog luka pouzdan je odabir koji utjelovljuje svježinu proljetne sezone
S dolaskom proljeća i toplijeg vremena, kulinarski repertoar obogaćuje se jelima koja odlikuju lakoća i svježina. Salata od rotkvica i mladog luka predstavlja jedan od prvih sezonskih specijaliteta, a ističe se svojom jednostavnošću pripreme, hrskavom teksturom i specifičnim, blago pikantnim okusom. Tradicionalno je neizostavan dio uskrsnog jelovnika, no ujedno je i izvrstan prilog ili samostalan lagani obrok tijekom proljetne sezone.
Popularnost ove salate temelji se na uravnoteženoj kombinaciji tekstura i okusa. Intenzivna, paprena aroma rotkvice harmonično se spaja s blagom slatkoćom i svježinom mladog luka. Osim gastronomskih kvaliteta, salata ima i značajnu nutritivnu vrijednost. Rotkvice su bogat izvor vitamina C, folata i prehrambenih vlakana koja pospješuju probavu. Mladi luk, s druge strane, obiluje vitaminima K i A te sadrži spojeve s protuupalnim svojstvima.
Recept za salatu od rotkvica i mladog luka
Priprema salate je jednostavna i ne iziskuje napredne kulinarske tehnike, stoga je prikladna za brzi obrok. Kvaliteta konačnog jela ovisi o svježini korištenih namirnica i preciznosti njihove obrade, piše Food.
Sastojci:
- 2 vezice svježih rotkvica (oko 200-300 g)
- 1-2 vezice mladog luka
- Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
- Opcionalno: nasjeckani svježi kopar ili peršin za dodatnu svježinu
Postupak:
- Postupak započinje temeljitim pranjem povrća. S rotkvica je potrebno ukloniti listove i korijen, a zatim ih narezati na tanke ploške.
- Za postizanje iznimno tankih i ujednačenih ploški preporučuje se upotreba mandoline, no jednako dobar rezultat može se postići i oštrim nožem.
- Mladi luk je potrebno očistiti i, prema potrebi, ukloniti vanjski sloj. Potom se reže na kolutiće, pri čemu se koriste i bijeli i zeleni dio. Pripremljeno povrće stavi se u odgovarajuću zdjelu i lagano izmiješa.
Recept za umak za salatu
Svestranost ove salate jedna je od njenih glavnih odlika, a umak za salatu (dresing) definira njen konačni profil okusa. Ovisno o osobnim preferencijama, moguće je odabrati između dvije osnovne varijante: laganog vinaigrettea koji ističe svježinu povrća ili bogatijeg, kremastog umaka.
Lagani i osvježavajući umak (Vinaigrette)
Ovaj umak ističe prirodne arome rotkvice i mladog luka, dajući salati svježinu.
Sastojci:
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 žlica soka od limuna ili jabučnog octa
- Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
Postupak:
- U maloj zdjeli pomiješajte maslinovo ulje i sok od limuna (ili ocat). Začinite solju i paprom te dobro promiješajte.
- Pripremljeni umak prelijte preko narezanog povrća i lagano izmiješajte.
Bogati kremasti umak
Za ljubitelje bogatijih okusa, kremasti umak na bazi vrhnja ili jogurta savršen je odabir.
Sastojci:
- 200 g kiselog vrhnja ili grčkog jogurta
- Sol po ukusu
- Opcionalno: sitno sjeckani svježi kopar, manja količina naribanog hrena
Postupak:
- U zdjelu s pripremljenim povrćem dodajte kiselo vrhnje ili grčki jogurt. Posolite i, po želji, dodajte sjeckani kopar ili malo hrena za dodatnu pikantnost.
- Sve sastojke temeljito izmiješajte dok se povrće ravnomjerno ne obloži umakom.
Čuvanje salate
Preporučuje se poslužiti salatu neposredno nakon pripreme kako bi povrće sačuvalo optimalnu hrskavost. U slučaju ranije pripreme, narezano povrće i umak potrebno je čuvati odvojeno u hladnjaku te ih sjediniti netom prije konzumacije.
Ova salata predstavlja izvrstan prilog tradicionalnim uskrsnim jelima poput pečene janjetine, kuhane šunke i jaja. Također, može funkcionirati i kao samostalan lagani obrok, poslužena uz kruh.
