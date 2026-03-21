Nemate ideju što biste kuhali za ručak? S ovih sedam recepata bit ćete mirni cijeli tjedan

Planiranje obroka za cijeli tjedan često se pretvori u rutinu bez nadahnuća. U potrazi za idejama, lako je zaboraviti da se najbolji odgovori kriju u tradicionalnim kuharicama i jelima koja su obilježila mnoga djetinjstva.

Bilo da se ovaj jelovnik slijedi u potpunosti ili posluži kao inspiracija za jedan dan, povratak tradicionalnim receptima unosi posebnu vrijednost u svakodnevne obroke. To je prilika da usporite, posvetite se pripremi hrane i dijeljenju okusa koji nas povezuju s korijenima i najbližima.

Ponedjeljak: Varivo od graha sa suhim mesom

Nema boljeg početka radnog tjedna od krepkog jela "na žlicu" koje grije dušu i tijelo. Varivo od graha klasik je koji se kuha u većim količinama, osiguravajući ukusan obrok i za sljedeći dan, kada okusi postaju još dublji, piše Turkish Style Cooking.

Sastojci:

500 g smeđeg ili šarenog graha

300-400 g suhih rebara ili slanine

2 glavice luka

2 mrkve

1 manji korijen celera i peršina

1 žlica mljevene crvene paprike

2 žlice koncentrata rajčice

2 lista lovora

Sol i papar po ukusu

Sastojci za zapršku (opcionalno): 2 žlice ulja, 1 žlica brašna

Postupak:

Grah namočiti preko noći. Sutradan grah kratko prokuhati u vodi, a zatim tu vodu proliti. U lonac s novom vodom dodati grah, suho meso, nasjeckani luk, mrkvu te korijen celera i peršina. Sve zajedno kuhati na laganoj vatri dok grah potpuno ne omekša. Pred sam kraj, za gustoću se može dodati klasična zaprška ili, u zdravijoj varijanti, propasirati dio kuhanog graha i vratiti ga u varivo. Začiniti mljevenom crvenom paprikom, koncentratom rajčice, lovorovim listom, solju i paprom te kuhati još 15-ak minuta da se okusi prožmu.

Utorak: Njoki s četiri vrste sira

Nakon zasitnog ponedjeljka, utorak je rezerviran za brzo i kremasto jelo bez mesa koje obožavaju sve generacije. Njoki s umakom od četiri vrste sira jelo je koje spaja jednostavnost i bogatstvo okusa, a gotovo je za manje od pola sata.

Sastojci:

500 g gotovih krumpirovih njoka

500 ml vrhnja za kuhanje

200 g kombinacije sireva po želji (npr. gauda, gorgonzola, mozzarella, parmezan)

Prstohvat muškatnog oraščića

Sol i papar po ukusu

Postupak:

Njoke skuhati u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju, dok ne isplivaju na površinu. Za to vrijeme u tavi zagrijati vrhnje za kuhanje. Postupno dodavati sireve narezane na kockice, miješajući na laganoj vatri dok se ne otope i stvore gladak, baršunast umak. Na kraju začiniti prstohvatom muškatnog oraščića, posoliti i popapriti po ukusu. U gotov umak umiješati kuhane i ocijeđene njoke. Poslužiti odmah, dok je jelo toplo i kremasto.

Srijeda: Pileći paprikaš s noklicama

Sredina tjedna idealna je za još jedan klasik kontinentalne Hrvatske, pileći paprikaš. Ovo jelo svoju popularnost duguje sočnom mesu koje se topi u ustima i gustom, aromatičnom umaku.

Sastojci:

1 kg pilećih bataka i zabataka

3 veće glavice luka

1 žlica slatke mljevene paprike (i malo ljute po želji)

1 žlica koncentrata rajčice

1 lovorov list

Oko 1 l pilećeg temeljca ili vode

Za noklice: 1 jaje, 4-5 žlica brašna, prstohvat soli

Postupak:

Luk sitno nasjeckati i dugo dinstati na ulju dok ne postane staklast. Na luk dodati piletinu i pržiti je sa svih strana dok ne dobije zlatnu boju. Dodati slatku i ljutu mljevenu papriku, koncentrat rajčice i lovorov list. Kratko promiješati i podliti temeljcem ili vodom. Kuhati na laganoj vatri dok meso ne omekša. Za kraj, pripremiti smjesu za noklice od jaja, brašna i prstohvata soli. Žlicom spuštati noklice izravno u umak i kuhati ih dok ne isplivaju na površinu. Poslužiti toplo.

Četvrtak: Domaći burgeri sa sirom

Četvrtak donosi dašak modernijeg pristupa ručku uz domaće burgere koji će oduševiti cijelu obitelj. Za savršene pljeskavice ključan je odabir kvalitetnog mesa.

Sastojci:

600 g mljevene junetine (od vrata ili plećke)

Sol i papar po ukusu

4 šnite sira (cheddar ili gauda)

4 peciva za burgere

Umak: majoneza, kečap, senf

Prilozi: nekoliko listova zelene salate, 1-2 rajčice, 1 luk, kiseli krastavci

Postupak:

Meso začiniti samo solju i paprom te ga lagano oblikovati u pljeskavice. Peći pljeskavice na dobro zagrijanoj tavi ili roštilju. Pred kraj pečenja na svaku staviti šnitu sira da se lagano otopi. Peciva za burgere prerezati i kratko tostirati na tavi na kojoj se peklo meso. Sastaviti burger: pecivo premazati umakom, a zatim složiti list zelene salate, pljeskavicu sa sirom, ploške rajčice, luka i kiselih krastavaca.

Petak: Faširke od smuđa s lovačkim lopticama

Petak je tradicionalno dan za ribu, a umjesto uobičajene morske ribe, može se isprobati specijalitet od slatkovodnog smuđa. Faširke, odnosno polpete od mljevenog smuđa, iznenađujuće su sočne i ukusne.

Sastojci za faširke:

500 g fileta smuđa

2 kriške starog kruha namočenog u mlijeku

1 jaje

2 režnja sitno sjeckanog češnjaka i 1 žlica peršina

Sol i papar po ukusu

100 g krušnih mrvica

Ulje za prženje

Sastojci za lovačke loptice:

200 g starog kruha narezanog na kockice

150 ml toplog mlijeka

2 jaja

1 manja glavica dinstanog luka

1 žlica sjeckanog peršina

2 žlice brašna

Sol po ukusu

Postupak:

Za faširke: Samljeti filete smuđa. Pomiješati ih sa starim kruhom namočenim u mlijeku, jajetom, sitno sjeckanim češnjakom i peršinom. Smjesu posoliti, popapriti, oblikovati u polpete, uvaljati u krušne mrvice i pržiti na ulju do zlatne boje. Za lovačke loptice: Stari kruh narezan na kockice preliti toplim mlijekom. Dodati jaja, dinstani luk, peršin i malo brašna. Oblikovati kugle i kuhati ih u posoljenoj vodi desetak minuta, dok ne isplivaju. Poslužiti faširke uz lovačke loptice.

Subota: Tjestenina s kajganom

Za opušteni subotnji ručak, kada nema puno vremena, idealno je jednostavno i zasitno jelo koje budi uspomene. Tjestenina s kajganom dokaz je da za vrhunski obrok nisu potrebni skupi sastojci.

Sastojci:

400 g širokih rezanaca ili druge tjestenine po izboru

4-5 jaja

2 žlice maslaca ili ulja

Sol po ukusu

Po želji: 50 g ribanog sira, 100 g komadića prepržene slanine

Postupak:

Skuhati tjesteninu prema uputama na pakiranju i ocijediti. U tavi otopiti maslac ili zagrijati ulje te dodati ocijeđenu tjesteninu. Preko tjestenine izliti prethodno umućena i posoljena jaja. Na laganoj vatri neprestano miješati dok se jaja ne zgrušaju, pazeći da ostanu kremasta i meka. Po želji, jelo obogatiti s malo ribanog sira ili komadićima prepržene slanine.

Nedjelja: Svinjske pohane šnicle i pečeni krumpir

Nedjelja je nezamisliva bez svečanog ručka, a pohane šnicle s pečenim krumpirima i svježom salatom apsolutni su vladar nedjeljnog stola.

Sastojci:

4 svinjska šnicla od buta ili krmenadla bez kosti (oko 600-800 g)

Sol i papar po ukusu

100 g brašna

2 jaja

150 g krušnih mrvica

Ulje ili svinjska mast za prženje

1 kg krumpira

Postupak:

Za šnicle: Meso dobro istući batom i posoliti. Pripremiti tri tanjura za paniranje: jedan s brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama. Svaki komad mesa uvaljati prvo u brašno, zatim u jaja i na kraju u krušne mrvice. Pržiti u dubokom ulju ili na svinjskoj masti do zlatnožute, hrskave korice. Za krumpir: Krumpir narezati na ploške ili kockice, začiniti solju i paprom, preliti s malo masti i peći u pećnici dok ne postane hrskav izvana, a mekan iznutra. Poslužiti uz sezonsku salatu.

Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!

