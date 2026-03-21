Nemate ideju što biste kuhali za ručak? S ovih sedam recepata bit ćete mirni cijeli tjedan
Ako vam svako jutro počinje istim pitanjem što kuhati za ručak, ovaj tjedni jelovnik donosi nekoliko provjerenih ideja koje bi mogle promijeniti vašu rutinu i pomoći vam kod organizacije
Planiranje obroka za cijeli tjedan često se pretvori u rutinu bez nadahnuća. U potrazi za idejama, lako je zaboraviti da se najbolji odgovori kriju u tradicionalnim kuharicama i jelima koja su obilježila mnoga djetinjstva.
Bilo da se ovaj jelovnik slijedi u potpunosti ili posluži kao inspiracija za jedan dan, povratak tradicionalnim receptima unosi posebnu vrijednost u svakodnevne obroke. To je prilika da usporite, posvetite se pripremi hrane i dijeljenju okusa koji nas povezuju s korijenima i najbližima.
Ponedjeljak: Varivo od graha sa suhim mesom
Nema boljeg početka radnog tjedna od krepkog jela "na žlicu" koje grije dušu i tijelo. Varivo od graha klasik je koji se kuha u većim količinama, osiguravajući ukusan obrok i za sljedeći dan, kada okusi postaju još dublji, piše Turkish Style Cooking.
Sastojci:
- 500 g smeđeg ili šarenog graha
- 300-400 g suhih rebara ili slanine
- 2 glavice luka
- 2 mrkve
- 1 manji korijen celera i peršina
- 1 žlica mljevene crvene paprike
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 2 lista lovora
- Sol i papar po ukusu
- Sastojci za zapršku (opcionalno): 2 žlice ulja, 1 žlica brašna
Postupak:
- Grah namočiti preko noći.
- Sutradan grah kratko prokuhati u vodi, a zatim tu vodu proliti.
- U lonac s novom vodom dodati grah, suho meso, nasjeckani luk, mrkvu te korijen celera i peršina.
- Sve zajedno kuhati na laganoj vatri dok grah potpuno ne omekša.
- Pred sam kraj, za gustoću se može dodati klasična zaprška ili, u zdravijoj varijanti, propasirati dio kuhanog graha i vratiti ga u varivo.
- Začiniti mljevenom crvenom paprikom, koncentratom rajčice, lovorovim listom, solju i paprom te kuhati još 15-ak minuta da se okusi prožmu.
Utorak: Njoki s četiri vrste sira
Nakon zasitnog ponedjeljka, utorak je rezerviran za brzo i kremasto jelo bez mesa koje obožavaju sve generacije. Njoki s umakom od četiri vrste sira jelo je koje spaja jednostavnost i bogatstvo okusa, a gotovo je za manje od pola sata.
Sastojci:
- 500 g gotovih krumpirovih njoka
- 500 ml vrhnja za kuhanje
- 200 g kombinacije sireva po želji (npr. gauda, gorgonzola, mozzarella, parmezan)
- Prstohvat muškatnog oraščića
- Sol i papar po ukusu
Postupak:
- Njoke skuhati u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju, dok ne isplivaju na površinu.
- Za to vrijeme u tavi zagrijati vrhnje za kuhanje.
- Postupno dodavati sireve narezane na kockice, miješajući na laganoj vatri dok se ne otope i stvore gladak, baršunast umak.
- Na kraju začiniti prstohvatom muškatnog oraščića, posoliti i popapriti po ukusu.
- U gotov umak umiješati kuhane i ocijeđene njoke. Poslužiti odmah, dok je jelo toplo i kremasto.
Srijeda: Pileći paprikaš s noklicama
Sredina tjedna idealna je za još jedan klasik kontinentalne Hrvatske, pileći paprikaš. Ovo jelo svoju popularnost duguje sočnom mesu koje se topi u ustima i gustom, aromatičnom umaku.
Sastojci:
- 1 kg pilećih bataka i zabataka
- 3 veće glavice luka
- 1 žlica slatke mljevene paprike (i malo ljute po želji)
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1 lovorov list
- Oko 1 l pilećeg temeljca ili vode
- Za noklice: 1 jaje, 4-5 žlica brašna, prstohvat soli
Postupak:
- Luk sitno nasjeckati i dugo dinstati na ulju dok ne postane staklast.
- Na luk dodati piletinu i pržiti je sa svih strana dok ne dobije zlatnu boju.
- Dodati slatku i ljutu mljevenu papriku, koncentrat rajčice i lovorov list. Kratko promiješati i podliti temeljcem ili vodom.
- Kuhati na laganoj vatri dok meso ne omekša.
- Za kraj, pripremiti smjesu za noklice od jaja, brašna i prstohvata soli. Žlicom spuštati noklice izravno u umak i kuhati ih dok ne isplivaju na površinu.
- Poslužiti toplo.
Četvrtak: Domaći burgeri sa sirom
Četvrtak donosi dašak modernijeg pristupa ručku uz domaće burgere koji će oduševiti cijelu obitelj. Za savršene pljeskavice ključan je odabir kvalitetnog mesa.
Sastojci:
-
600 g mljevene junetine (od vrata ili plećke)
-
Sol i papar po ukusu
-
4 šnite sira (cheddar ili gauda)
-
4 peciva za burgere
-
Umak: majoneza, kečap, senf
-
Prilozi: nekoliko listova zelene salate, 1-2 rajčice, 1 luk, kiseli krastavci
Postupak:
- Meso začiniti samo solju i paprom te ga lagano oblikovati u pljeskavice.
- Peći pljeskavice na dobro zagrijanoj tavi ili roštilju. Pred kraj pečenja na svaku staviti šnitu sira da se lagano otopi.
- Peciva za burgere prerezati i kratko tostirati na tavi na kojoj se peklo meso.
- Sastaviti burger: pecivo premazati umakom, a zatim složiti list zelene salate, pljeskavicu sa sirom, ploške rajčice, luka i kiselih krastavaca.
Petak: Faširke od smuđa s lovačkim lopticama
Petak je tradicionalno dan za ribu, a umjesto uobičajene morske ribe, može se isprobati specijalitet od slatkovodnog smuđa. Faširke, odnosno polpete od mljevenog smuđa, iznenađujuće su sočne i ukusne.
Sastojci za faširke:
- 500 g fileta smuđa
- 2 kriške starog kruha namočenog u mlijeku
- 1 jaje
- 2 režnja sitno sjeckanog češnjaka i 1 žlica peršina
- Sol i papar po ukusu
- 100 g krušnih mrvica
- Ulje za prženje
Sastojci za lovačke loptice:
-
200 g starog kruha narezanog na kockice
-
150 ml toplog mlijeka
-
2 jaja
-
1 manja glavica dinstanog luka
-
1 žlica sjeckanog peršina
-
2 žlice brašna
-
Sol po ukusu
Postupak:
-
Za faširke: Samljeti filete smuđa. Pomiješati ih sa starim kruhom namočenim u mlijeku, jajetom, sitno sjeckanim češnjakom i peršinom.
-
Smjesu posoliti, popapriti, oblikovati u polpete, uvaljati u krušne mrvice i pržiti na ulju do zlatne boje.
-
Za lovačke loptice: Stari kruh narezan na kockice preliti toplim mlijekom. Dodati jaja, dinstani luk, peršin i malo brašna.
-
Oblikovati kugle i kuhati ih u posoljenoj vodi desetak minuta, dok ne isplivaju.
-
Poslužiti faširke uz lovačke loptice.
Subota: Tjestenina s kajganom
Za opušteni subotnji ručak, kada nema puno vremena, idealno je jednostavno i zasitno jelo koje budi uspomene. Tjestenina s kajganom dokaz je da za vrhunski obrok nisu potrebni skupi sastojci.
Sastojci:
- 400 g širokih rezanaca ili druge tjestenine po izboru
- 4-5 jaja
- 2 žlice maslaca ili ulja
- Sol po ukusu
- Po želji: 50 g ribanog sira, 100 g komadića prepržene slanine
Postupak:
- Skuhati tjesteninu prema uputama na pakiranju i ocijediti.
- U tavi otopiti maslac ili zagrijati ulje te dodati ocijeđenu tjesteninu.
- Preko tjestenine izliti prethodno umućena i posoljena jaja.
- Na laganoj vatri neprestano miješati dok se jaja ne zgrušaju, pazeći da ostanu kremasta i meka.
- Po želji, jelo obogatiti s malo ribanog sira ili komadićima prepržene slanine.
Nedjelja: Svinjske pohane šnicle i pečeni krumpir
Nedjelja je nezamisliva bez svečanog ručka, a pohane šnicle s pečenim krumpirima i svježom salatom apsolutni su vladar nedjeljnog stola.
Sastojci:
- 4 svinjska šnicla od buta ili krmenadla bez kosti (oko 600-800 g)
- Sol i papar po ukusu
- 100 g brašna
- 2 jaja
- 150 g krušnih mrvica
- Ulje ili svinjska mast za prženje
- 1 kg krumpira
Postupak:
- Za šnicle: Meso dobro istući batom i posoliti. Pripremiti tri tanjura za paniranje: jedan s brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama.
- Svaki komad mesa uvaljati prvo u brašno, zatim u jaja i na kraju u krušne mrvice.
- Pržiti u dubokom ulju ili na svinjskoj masti do zlatnožute, hrskave korice.
- Za krumpir: Krumpir narezati na ploške ili kockice, začiniti solju i paprom, preliti s malo masti i peći u pećnici dok ne postane hrskav izvana, a mekan iznutra.
- Poslužiti uz sezonsku salatu.
Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!
