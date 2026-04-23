Zaboravite na ocat: Neočekivani saveznik iz hladnjaka uklonit će hrđu s radijatora u tren oka

Hrđa na radijatorima čest je problem, osobito u prostorijama s visokom vlagom poput kupaonica. Osim što narušava izgled prostora, može biti i znak dubljeg oštećenja.

Srećom, postoje iznenađujuće jednostavna i brza rješenja za uklanjanje ovih neuglednih mrlja, a jedno od najučinkovitijih ne uključuje ribanje octom, već proizvod koji vjerojatno već imate u svom hladnjaku, piše Express.

Kečap uklanja površinske hrđe

Iako zvuči neobično, kečap se pokazao kao iznimno učinkovito sredstvo za uklanjanje površinske hrđe s metalnih površina. Tajna njegove moći krije se u njegovu sastavu. Kečap sadrži octenu kiselinu (iz octa) i limunsku kiselinu (iz rajčica), koje ulaze u kemijsku reakciju sa željeznim oksidom, poznatijim kao hrđa. Ove kiseline razgrađuju i omekšavaju naslage hrđe, što omogućuje njihovo znatno lakše mehaničko uklanjanje. Mnogi korisnici na društvenim mrežama podijelili su svoja pozitivna iskustva, hvaleći jednostavnost i učinkovitost ove metode.

Postupak je vrlo jednostavan i zahtjeva tek nekoliko koraka. Prvo i najvažnije, provjerite je li radijator isključen i potpuno hladan na dodir. Nakon toga, nanesite izdašan sloj kečapa izravno na zahrđale dijelove. Pustite ga da djeluje nekoliko minuta kako bi kiseline odradile svoj posao. Zatim zgužvajte komad aluminijske folije u kuglicu i njome čvrsto istrljajte tretirana područja. Kombinacija blage abrazije folije i kiselina iz kečapa učinkovito će ukloniti tragove hrđe. Na kraju, višak kečapa i ostatke hrđe obrišite čistom, vlažnom krpom te dobro osušite radijator prije nego što ga ponovno uključite.

Metoda za tvrdokornije mrlje

Dok je kečap odličan za manje mrlje, za tvrdokorniju hrđu ponekad je potreban drugačiji pristup. Stručnjaci ističu da do hrđe najčešće dolazi zbog oštećenja zaštitnog sloja na radijatoru.

"Kupaonski radijatori uglavnom su izrađeni od čelika, koji se potom kromira kako bi se spriječilo hrđanje. Međutim, zbog stalnih promjena temperature i vlažne atmosfere u kupaonici, krom s vremenom može početi propadati. Vlaga dospijeva ispod premaza, čelik ispod njega počinje hrđati, a hrđa se probija kroz sićušne rupice u kromu", objašnjava James Chapman, direktor tvrtke Bella Bathrooms.

Chapman predlaže korištenje sredstva za uklanjanje kamenca. "Hrđa je u suštini željezni oksid, a kiseline će je razgraditi. Pošpricajte radijator sredstvom za uklanjanje kamenca, ostavite ga da djeluje neko vrijeme, a zatim ga dobro istrljajte žičanom spužvicom", savjetuje. Abrazivna spužvica pomoći će podići hrđu s površine, dok će je kiselina u sredstvu za čišćenje kemijski razgraditi.

Kako spriječiti povratak hrđe?

Nakon što ste uspješno uklonili hrđu, vjerojatno ćete primijetiti sitne crne točkice. To su rupice u oštećenom kromiranom sloju kroz koje je vlaga prodrla. Ako ih ne zaštitite, hrđa će se na istom mjestu vrlo brzo ponovno pojaviti.

Kako biste to spriječili, potrebno je poduzeti jedan dodatni korak. Chapman savjetuje da se radijator nakon čišćenja upali kako bi se potpuno osušio. Kada je površina savršeno suha i još uvijek topla, pošpricajte je prozirnim lakom u spreju. Lak će stvoriti novi zaštitni sloj i zatvoriti mikroskopske rupice, čime će se znatno usporiti ili u potpunosti zaustaviti ponovno stvaranje hrđe. Alternativno, možete koristiti i vosak za poliranje automobila koji će također učinkovito blokirati prodor vlage.

