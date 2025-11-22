Prirodno rješenje za blistave slavine i kvake: Potrebna su samo dva sastojka iz kuhinje

Tvrdokorne mrlje i naslage kamenca na slavinama i kvakama mogu narušiti estetski dojam svake kupaonice ili kuhinje. Iako se na tržištu nudi velik broj agresivnih kemijskih sredstava, stručnjaci ističu kako njihova upotreba često nije nužna.

Prema Expressu, učinkovito rješenje nalazi se u dva jednostavna sastojka dostupna u svakom kućanstvu.

Foto: Shutterstock

Čišćenje kuhinje

Iako se održavanje ovih elemenata može činiti kao neznatna promjena, upravo njihova čistoća i sjaj mogu značajno pridonijeti profinjenijem i elegantnijem izgledu cjelokupnog prostora.

Kevin Barzegar, osnivač i direktor tvrtke Kaybridge Residential, naglašava važnost urednih detalja u domu. "Blistava slavina ili ispolirana kvaka na vratima mogu se činiti kao sitnica, no njihov je kumulativni učinak značajan. Kada svaka dodirna točka u domu izgleda čisto i dobro održavano, cijeli prostor djeluje skuplje i luksuznije", objašnjava.

Rješenje za postizanje visokog sjaja, nalik onome iz izložbenih salona, leži u kombinaciji bijelog octa i sode bikarbone, dvaju osnovnih sastojaka svakog kućanstva.

Postupak za postizanje besprijekornog sjaja

Kombinacijom ova dva sastojka dobiva se djelotvorna, ali neabrazivna pasta za poliranje, idealna za većinu metalnih površina, a osobito učinkovita na kromiranim elementima.

Kevin Barzegar preporučuje jednostavan postupak koji uključuje pripremu paste, njezino nanošenje i poliranje do visokog sjaja. Mješavina je, kako navodi, osobito učinkovita za uklanjanje mrlja od vode i vraćanje sjaja kromiranim slavinama.

Priprema paste: U manjoj posudi pomiješajte sodu bikarbonu s malom količinom bijelog octa. Ocat dodajte postepeno, miješajući dok ne dobijete gustu, mazivu pastu.

U manjoj posudi pomiješajte sodu bikarbonu s malom količinom bijelog octa. Ocat dodajte postepeno, miješajući dok ne dobijete gustu, mazivu pastu. Nanošenje smjese: Mekom krpom ili spužvom nanesite pastu na slavinu ili kvaku. Posebnu pozornost posvetite područjima s tvrdokornim mrljama ili naslagama kamenca.

Mekom krpom ili spužvom nanesite pastu na slavinu ili kvaku. Posebnu pozornost posvetite područjima s tvrdokornim mrljama ili naslagama kamenca. Vrijeme djelovanja: Ostavite pastu da djeluje nekoliko minuta kako bi aktivni sastojci razgradili nečistoće.

Ostavite pastu da djeluje nekoliko minuta kako bi aktivni sastojci razgradili nečistoće. Poliranje i ispiranje: Nježno istrljajte površinu krpom, a zatim je temeljito isperite čistom vodom. Na kraju, osušite površinu suhom krpom kako biste spriječili nastanak novih mrlja od vode.

Redovita briga o ovim detaljima značajno poboljšava cjelokupni dojam doma. To je, kako zaključuje Barzegar, jedan od najjednostavnijih načina za povećanje percipirane vrijednosti prostora bez značajnog ulaganja vremena ili novca.

