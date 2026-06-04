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'TEK POČETAK' /

Janša preuzeo vlast u Sloveniji pa 'bocnuo Goloba': 'Popravit ćemo ono što je pošlo po zlu'

Janša preuzeo vlast u Sloveniji pa 'bocnuo Goloba': 'Popravit ćemo ono što je pošlo po zlu'
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Foto: 24ur.com/Aljoša Krava

Novi predsjednik Vlade Janez Janša istaknuo je kako su 'svi sretni zbog stvari koje idu u pravom smjeru'

4.6.2026.
19:47
danas.hr
24ur.com/Aljoša Krava
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Slovenski predsjednik Vlade Janez Janša preuzeo je dužnost od sada već bivšeg premijera Roberta Goloba, piše 24ur.com.

"Najprije bih želio ponovno čestitati predsjedniku Vlade Janezu Janši na izboru, kao i na preuzimanju odgovornosti za našu zajednicu, našu zajedničku državu, te mu pritom poželjeti ne samo sreću, nego i mnogo mudrosti i razboritosti. Vjerujem da će on, s obzirom na svoje iskustvo, to i uspjeti“, izjavio je sada već bivši premijer Slovenije Robert Golob.

'Sretno Slovenijo'

Slovenija je, prema njegovim riječima, danas sigurna i stabilna država. "I to je ono na što smo svi mi koji smo četiri godine vodili državu najponosniji – što je ostavljamo kao zajednicu u kojoj je lijepo živjeti, zajednicu u kojoj se svi dobro osjećamo i zajednicu pred kojom je svijetla budućnost", poručio je Golob te dodao je kako želi da tako i ostane. 

"Moramo neprestano biti svjesni da je to država koja nam ostaje. Vlade se mijenjaju, a u konačnici naša djeca žive i živjet će i dalje u toj istoj zajedničkoj državi. Država je danas u dobroj formi i samo želim da takva bude i kada je ponovno preuzmemo", rekao je.

Novom predsjedniku Vlade poželio je sve najbolje na njegovu putu.  "I sretno, Slovenijo", poručio je na kraju.

'Ovo je tek početak'

Novi predsjednik Vlade Janez Janša istaknuo je pak kako su "svi sretni zbog stvari koje idu u pravom smjeru".

Zahvalio je Golobu, kao i cijeloj njegovoj vladi na svemu što je dobro učinjeno, i spomenuo stvari koje su pošle po zlu te dodao kako će to popraviti. 

"Što se tiče primopredaje, ovo je tek početak. Ministri će resore preuzimati uglavnom u petak, nakon čega će se napraviti procjena stanja. Slažem se da Sloveniju može čekati dobra budućnost, pod uvjetom da budemo sposobni iskoristiti sve potencijale i da pritom surađujemo" naglasio je Janša.

Nakon primopredaje, Vlada Republike Slovenije sastat će se na prvoj redovitoj sjednici.

SlovenijaJanez JanšaRobert Golob
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