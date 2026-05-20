Zaštitite vrt od mačaka i lisica: Vrtlari otkrivaju kako ih otjerati, a da im ne naudite

Mačke i lisice mogu predstavljati značajan problem za vrtlare, no postoji jednostavna i humana metoda kojom se vrt može zaštititi korištenjem prirodnog rješenja. Iako prisutnost ovih životinja u urbanim sredinama može biti zanimljiva, njihova pojava u vrtovima često uzrokuje štetu.

Problem je osobito izražen u proljeće, kada ove životinje u potrazi za hranom ili prilikom igre kopaju svježe obrađenu zemlju, uništavajući pritom tek posađene biljke i cvjetne gredice. S ovim se problemom susreću vlasnici vrtova diljem Hrvatske, kako u gradskim tako i u ruralnim područjima. Obje životinje izrazito su teritorijalne te vrtove često koriste za označavanje teritorija, što uzrokuje neugodne mirise. Takvo ponašanje, osim estetskih problema, može ugroziti i povrtne kulture, čineći plodove nesigurnima za konzumaciju.

Sličnim se izazovima bave vrtlari diljem Europe, a vrtlar Alessandro Vitale, podijelio je svoja iskustva. Prema njemu, jedna od najučinkovitijih metoda za odvraćanje mačaka i lisica jest izrada domaćeg biljnog spreja koji će životinje potaknuti da izbjegavaju tretirano područje, piše Mirror.

Foto: Pexels

Reguliranje u Hrvatskoj

Prije primjene bilo kakvih metoda, važno je poznavati zakonski okvir. U Hrvatskoj je upravljanje populacijama životinja regulirano. Prema Zakonu o zaštiti životinja, briga o napuštenim domaćim životinjama, uključujući mačke, u nadležnosti je lokalnih samouprava koje su dužne financirati njihovo zbrinjavanje. Mnogi gradovi propisuju i trajnu sterilizaciju kao mjeru kontrole.

Kada je riječ o lisicama, one su divljač te je njihov status reguliran Zakonom o lovstvu, koji zabranjuje lov unutar 300 metara od naselja. Zbog sve češće pojave lisica u urbanim sredinama, općine i gradovi donose programe zaštite divljači izvan lovišta. Ako uočite lisicu u svom vrtu, preporučuje se kontaktirati lokalnog komunalnog redara, koji će koordinirati daljnje postupanje s nadležnim službama. Komercijalni repelenti koji se koriste za odbijanje životinja moraju biti odobreni prema Zakonu o biocidnim proizvodima, što domaće i prirodne alternative čini praktičnim rješenjem.

Foto: Pexels

Zašto druge metode nisu dovoljne?

Pokušaji odvraćanja mačaka i lisica mogu biti izazovni jer su životinje u urbanim sredinama često naviknute na ljudsku prisutnost. Zbog toga ih glasni zvukovi ili različiti komercijalni uređaji za plašenje rijetko ometaju i često nisu učinkoviti. Međutim, mačke i lisice genetski su programirane da se oslanjaju na osjetilo njuha kako bi detektirale opasnost. Stoga je znatno vjerojatnije da će ih nepoznati i jaki mirisi odvratiti jer im signaliziraju da određeno područje nije sigurno.

Ove životinje posjeduju iznimno osjetljiv njuh, a spojevi iz začinskog bilja ili povrća intenzivnog mirisa, poput češnjaka, mogu snažno djelovati na njihova osjetila. Intenzivan miris bilja nadražuje im nosnice, može uzrokovati suzenje očiju i dezorijentiranost. Njihov je prirodni instinkt izbjegavanje izvora takvih mirisa.

Vitale objašnjava kako je kroz višegodišnje iskustvo otkrio da su biljke jakog mirisa idealno rješenje za držanje ovih životinja podalje od vrta. Raspršivanje otopine na bazi bilja po vrtu također prikriva mirise koji su u početku privukli životinje, čime se znatno povećava vjerojatnost da će napustiti područje u potrazi za privlačnijim lokacijama.

Recept za učinkovit sprej

Izrada biljnog spreja iznenađujuće je jednostavna, zahtijeva minimalan trud, a istovremeno predstavlja humanu metodu zaštite biljaka od neželjenih posjetitelja.

Sastojci:

Voda

Svježi listovi bosiljka, geranija i kadulje

4 češnja češnjaka

1 nasjeckana glavica luka (po želji)

Postupak:

Zagrijte vodu u posudi na laganoj do srednje jakoj vatri dok ne počne lagano ključati. Dodajte nasjeckane listove bosiljka, geranija i kadulje. Ključno je koristiti svježe listove jer imaju znatno intenzivniji miris od sušenih alternativa. Sitno nasjeckajte četiri češnja češnjaka i dodajte ih u vodu. Po želji, možete dodati i jednu nasjeckanu glavicu luka. Kada su svi sastojci u posudi, smanjite vatru na najnižu razinu, poklopite posudu i pustite da se smjesa lagano krčka otprilike 30 minuta kako bi se arome potpuno otpustile. Nakon pola sata ugasite vatru i ostavite otopinu da se u potpunosti ohladi. Procijedite tekućinu kako biste odvojili krute ostatke i ulijte je u bocu s raspršivačem. Nanesite sprej na sva područja vrta koja želite zaštititi. Krute ostatke bilja preporučuje se rasporediti uz ograde, vrata ili na drugim mjestima koja služe kao ulaz životinjama. Postupak ponavljajte jednom tjedno ili nakon svake kiše. Ubrzo bi se trebali vidjeti rezultati u vidu smanjene prisutnosti životinja.

POGLEDAJTE GALERIJU