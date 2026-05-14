Interovo veliko slavlje izazvalo kaos u Rimu: Teniski meč prekinut na gotovo 20 minuta

Na Masters 1000 turniru u Rimu dogodila se nesvakidašnja situacija zbog koje je meč morao biti privremeno prekinut. Razlog nije bila kiša ni klasični tehnički problemi, već gusta dimna zavjesa koja se proširila sa susjednog stadiona nakon finala talijanskog Kupa između Intera i Lazija.

Turnir se igra u kompleksu Foro Italico, gdje se teniski stadion nalazi svega nekoliko stotina metara od Olimpijskog stadiona. U isto vrijeme dok su se na terenu susreli mladi Španjolac Rafael Jodar i talijanski tenisač Luciano Darderi, na obližnjem stadionu trajalo je finale Coppa Italije koje je Inter dobio rezultatom 2:0.

Nakon završetka nogometne utakmice uslijedilo je veliko slavlje navijača Intera uz vatromet i bakljadu, a gust dim ubrzo je prekrio i teniski stadion. Situacija je postala toliko ozbiljna da je elektronički sustav za praćenje linija privremeno prestao raditi, dok su se igrači imali problema s vidljivošću.

Darderi je u jednom trenutku poručio sucu kako više ne vidi dovoljno dobro za nastavak igre, dok je Jodar bio spreman nastaviti meč unatoč uvjetima. Organizatori su ipak odlučili prekinuti susret na gotovo dvadeset minuta kako bi ponovno osposobili sustav i pričekali da se dim raziđe.

U trenutku prekida Jodar je bio vrlo blizu osvajanja prvog seta, no nakon nastavka meča Darderi je preokrenuo tijek susreta. Talijanski tenisač osvojio je tie-break rezultatom 7:5, da bi u konačnici pobjedio u tri seta.