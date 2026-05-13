'ZNATNO POGORŠANJE' /

Giganti tonu sve dublje, gore je od ranijih prognoza: Ostaju bez 225.000 radnih mjesta!

Giganti tonu sve dublje, gore je od ranijih prognoza: Ostaju bez 225.000 radnih mjesta!
Foto: Profimedia

Očekuje se da će dobavljači biti posebno teško pogođeni jer prelazak s vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem na električnu mobilnost dovodi do značajnog gubitka radnih mjesta u sektoru dobavljača

13.5.2026.
12:19
Hina
Njemačka automobilska industrija izgubit će 225.000 radnih mjesta do 2035. godine, što je oko 35.000 više nego što je predviđano u ranijim prognozama, upozorila je danas čelnica Njemačkog udruženja automobilske industrije (VDA). VDA je prethodno predvidio da će se između 2019. i 2035. godine u automobilskom sektoru ugasiti 190.000 radnih mjesta.

"Na temelju trenutačnih izračuna, sada nažalost moramo pretpostaviti da će do 2035. godine biti izgubljeno 225.000 radnih mjesta", rekla je predsjednica VDA-e Hildegard Müller medijskoj grupi RND. Istaknula je i da je između 2019. i 2025. godine već ugašeno približno 100.000 radnih mjesta.

Očekuje se da će dobavljači biti posebno teško pogođeni jer prelazak s vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem na električnu mobilnost dovodi do značajnog gubitka radnih mjesta u sektoru dobavljača, rekla je Müller.

'Ozbiljna i trajna kriza konkurentnosti'

Za pogoršane izglede čelnica udruženja također je okrivila, prema njezinim riječima, "ozbiljnu i trajnu krizu konkurentnosti" u Njemačkoj i Europi.

"Uvjeti se zamjetno pogoršavaju", upozorila je Müller, izdvajajući među teškoćama s kojima se automobilska industrija suočava visoke poreze i pristojbe, skupu energiju, visoke troškove rada i prekomjernu birokraciju.

NjemačkaAutomobiliGubitakRadna Mjesta
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
