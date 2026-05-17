AKCIJA U GAJNICAMA /

Policajci izašli na teren zbog provale, u stanu zatekli trojac na djelu: 'Svi su uhićeni'

17.5.2026.
12:05
Hina
Zagrebačka policija uhitila je ženu i dvojicu muškaraca zbog sumnje da su nabavljali veće količine amfetamina i konoplje, a razotkrila ih je nakon dojave o mogućoj provali u stan na području Gajnica.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 25-godišnjakinja i muškarci starosti 28 i 40 godina skrivali, vagali i prepakiravali drogu u dva stana kojima se koriste na području Gajnica, nakon čega su je preprodavali na nezakonitom tržištu.

Policajci su u četvrtak ujutro postupali po dojavi o mogućoj provali te su dolaskom u stan zasad nepoznatog vlasnika zatekli osumnjičene i uočili više smotuljaka ispunjenih marihuanom i bijelim prahom nalik na amfetamin te su sve zatečene uhitili.

Pretraga stana

U pretrazi stana kojim se troje osumnjičenih nezakonito koristi kao i drugog stana kojim se koristi 28-godišnjak na području Gajnica pronađeno je oko 750 grama amfetamina i oko 350 grama konoplje, ali i tri digitalne vage i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su kazneno prijavljeni nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu te su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku.

