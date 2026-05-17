FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENI REZULTATI /

Otkriveno koje su Lelekice bile u prvom polufinalu: Evo tko nam je sve i koliko dao bodova

Otkriveno koje su Lelekice bile u prvom polufinalu: Evo tko nam je sve i koliko dao bodova
×
Foto: Profimedia/Screenshot Eurovisionworld.com

Uvjerljivo najslabiji rezultat prve polufinalne večeri ostvarila je Gruzija, koja je osvojila svega pet bodova i završila na samom dnu poretka

17.5.2026.
12:07
I.G.J.S.
Profimedia/Screenshot Eurovisionworld.com
VOYO logo
VOYO logo

Objavljeni su službeni rezultati i prve i druge polufinalne večeri 70. izdanja Eurosonga. Hrvatske predstavnice grupa Lelek nastupile su u prvoj večeri i izborile nastup u velikom finalu.

Lelekice su osvojile ukupno 175 bodova, što im je donijelo šesto mjesto u prvom polufinalu, dok je uvjerljivu pobjedu odnio Izrael sa čak 269 bodova, prema podacima koje je objavio Eurovisionworld.

 

Izrael dominantan, Hrvatska u gornjem dijelu poretka

Iza Izraela na ljestvici su se smjestile Poljska s 247 bodova te Finska s 227 bodova.

Ispred Hrvatske završile su još Moldavija s 208 bodova te Srbija sa 187 bodova, što je bilo 12 više od hrvatskih predstavnica.

Hrvatska je sa 175 bodova zauzela vrlo dobro šesto mjesto, a prolazak u finale osigurale su i Grčka sa 159 bodova, Litva sa 101, Švedska s 96 te Belgija s 91 bodom.

Otkriveno koje su Lelekice bile u prvom polufinalu: Evo tko nam je sve i koliko dao bodova
Foto: Profimedia

Tko nam je sve dao glasove?

Izdvojili smo tko nam je sve u prvom polufinalu dao bodove. Podsjećamo, u polufinalima su mogle glasati jedino države koju su se i same natjecale u istom.

Glasovi žirija:

  • Belgija nam je dala 7 bodova
  • Estonija nam je dala 6 bodova
  • Finska nam je dala 10 bodova
  • Gruzija nam je dala 3 boda
  • Njemačka nam je dala 8 bodova
  • Grčka nam je dala 6 bodova
  • Izrael nam je dao 0 bodova
  • Italija nam je dala 1 bod
  • Litva nam je dala 1 bod
  • Moldavija nam je dala 7 bodova
  • Crna Gora nam je dala 10 bodova
  • Poljska nam je dala 2 boda
  • Portugal nam je dao 8 bodova
  • San Marino nam je dao 6 bodova
  • Srbija nam je dala 2 boda
  • Švedska nam je dala 8 bodova

Ukupno 85 bodova.

Glasovi publike:

  • Belgija nam je dala 5 bodova
  • Estonija nam je dala 3 boda
  • Finska nam je dala 6 bodova
  • Gruzija nam je dala 1 bod
  • Njemačka nam je dala 6 bodova
  • Grčka nam je dala 5 bodova
  • Izrael nam je dao 7 bodova
  • Italija nam je dala 5 bodova
  • Litva nam je dala 3 boda
  • Moldavija nam je dala 7 bodova
  • Crna Gora nam je dala 10 bodova
  • Poljska nam je dala 4 boda
  • Portugal nam je dao 5 bodova
  • San Marino nam je dao 3 boda
  • Srbija nam je dala 12 bodova
  • Švedska nam je dala 4 boda
  • Ostatak svijeta nam je dao 4 boda

Ukupno 90 bodova. 

Pet zemalja ostalo bez finala

Natjecanje je nakon prvog polufinala završilo za pet država. Među njima su Estonija sa 79 bodova, Portugal sa 74, Crna Gora sa 71 te San Marino s 41 bodom.

Uvjerljivo najslabiji rezultat večeri ostvarila je Gruzija, koja je osvojila svega pet bodova i završila na samom dnu poretka.

LelekEurosong 2026.Eurovizija 2026.BodoviPolufinaleGlasovi žirijaGlasovi Publike
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike