Otkriveno koje su Lelekice bile u prvom polufinalu: Evo tko nam je sve i koliko dao bodova
Uvjerljivo najslabiji rezultat prve polufinalne večeri ostvarila je Gruzija, koja je osvojila svega pet bodova i završila na samom dnu poretka
Objavljeni su službeni rezultati i prve i druge polufinalne večeri 70. izdanja Eurosonga. Hrvatske predstavnice grupa Lelek nastupile su u prvoj večeri i izborile nastup u velikom finalu.
Lelekice su osvojile ukupno 175 bodova, što im je donijelo šesto mjesto u prvom polufinalu, dok je uvjerljivu pobjedu odnio Izrael sa čak 269 bodova, prema podacima koje je objavio Eurovisionworld.
Izrael dominantan, Hrvatska u gornjem dijelu poretka
Iza Izraela na ljestvici su se smjestile Poljska s 247 bodova te Finska s 227 bodova.
Ispred Hrvatske završile su još Moldavija s 208 bodova te Srbija sa 187 bodova, što je bilo 12 više od hrvatskih predstavnica.
Hrvatska je sa 175 bodova zauzela vrlo dobro šesto mjesto, a prolazak u finale osigurale su i Grčka sa 159 bodova, Litva sa 101, Švedska s 96 te Belgija s 91 bodom.
Tko nam je sve dao glasove?
Izdvojili smo tko nam je sve u prvom polufinalu dao bodove. Podsjećamo, u polufinalima su mogle glasati jedino države koju su se i same natjecale u istom.
Glasovi žirija:
- Belgija nam je dala 7 bodova
- Estonija nam je dala 6 bodova
- Finska nam je dala 10 bodova
- Gruzija nam je dala 3 boda
- Njemačka nam je dala 8 bodova
- Grčka nam je dala 6 bodova
- Izrael nam je dao 0 bodova
- Italija nam je dala 1 bod
- Litva nam je dala 1 bod
- Moldavija nam je dala 7 bodova
- Crna Gora nam je dala 10 bodova
- Poljska nam je dala 2 boda
- Portugal nam je dao 8 bodova
- San Marino nam je dao 6 bodova
- Srbija nam je dala 2 boda
- Švedska nam je dala 8 bodova
Ukupno 85 bodova.
Glasovi publike:
- Belgija nam je dala 5 bodova
- Estonija nam je dala 3 boda
- Finska nam je dala 6 bodova
- Gruzija nam je dala 1 bod
- Njemačka nam je dala 6 bodova
- Grčka nam je dala 5 bodova
- Izrael nam je dao 7 bodova
- Italija nam je dala 5 bodova
- Litva nam je dala 3 boda
- Moldavija nam je dala 7 bodova
- Crna Gora nam je dala 10 bodova
- Poljska nam je dala 4 boda
- Portugal nam je dao 5 bodova
- San Marino nam je dao 3 boda
- Srbija nam je dala 12 bodova
- Švedska nam je dala 4 boda
- Ostatak svijeta nam je dao 4 boda
Ukupno 90 bodova.
Pet zemalja ostalo bez finala
Natjecanje je nakon prvog polufinala završilo za pet država. Među njima su Estonija sa 79 bodova, Portugal sa 74, Crna Gora sa 71 te San Marino s 41 bodom.
Uvjerljivo najslabiji rezultat večeri ostvarila je Gruzija, koja je osvojila svega pet bodova i završila na samom dnu poretka.