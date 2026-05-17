Otkriveno koje su Lelekice bile u prvom polufinalu: Evo tko nam je sve i koliko dao bodova

Objavljeni su službeni rezultati i prve i druge polufinalne večeri 70. izdanja Eurosonga. Hrvatske predstavnice grupa Lelek nastupile su u prvoj večeri i izborile nastup u velikom finalu.

Lelekice su osvojile ukupno 175 bodova, što im je donijelo šesto mjesto u prvom polufinalu, dok je uvjerljivu pobjedu odnio Izrael sa čak 269 bodova, prema podacima koje je objavio Eurovisionworld.

Izrael dominantan, Hrvatska u gornjem dijelu poretka

Iza Izraela na ljestvici su se smjestile Poljska s 247 bodova te Finska s 227 bodova.

Ispred Hrvatske završile su još Moldavija s 208 bodova te Srbija sa 187 bodova, što je bilo 12 više od hrvatskih predstavnica.

Hrvatska je sa 175 bodova zauzela vrlo dobro šesto mjesto, a prolazak u finale osigurale su i Grčka sa 159 bodova, Litva sa 101, Švedska s 96 te Belgija s 91 bodom.

Tko nam je sve dao glasove?

Izdvojili smo tko nam je sve u prvom polufinalu dao bodove. Podsjećamo, u polufinalima su mogle glasati jedino države koju su se i same natjecale u istom.

Glasovi žirija:

Belgija nam je dala 7 bodova

Estonija nam je dala 6 bodova

Finska nam je dala 10 bodova

Gruzija nam je dala 3 boda

Njemačka nam je dala 8 bodova

Grčka nam je dala 6 bodova

Izrael nam je dao 0 bodova

Italija nam je dala 1 bod

Litva nam je dala 1 bod

Moldavija nam je dala 7 bodova

Crna Gora nam je dala 10 bodova

Poljska nam je dala 2 boda

Portugal nam je dao 8 bodova

San Marino nam je dao 6 bodova

Srbija nam je dala 2 boda

Švedska nam je dala 8 bodova

Ukupno 85 bodova.

Glasovi publike:

Belgija nam je dala 5 bodova

Estonija nam je dala 3 boda

Finska nam je dala 6 bodova

Gruzija nam je dala 1 bod

Njemačka nam je dala 6 bodova

Grčka nam je dala 5 bodova

Izrael nam je dao 7 bodova

Italija nam je dala 5 bodova

Litva nam je dala 3 boda

Moldavija nam je dala 7 bodova

Crna Gora nam je dala 10 bodova

Poljska nam je dala 4 boda

Portugal nam je dao 5 bodova

San Marino nam je dao 3 boda

Srbija nam je dala 12 bodova

Švedska nam je dala 4 boda

Ostatak svijeta nam je dao 4 boda

Ukupno 90 bodova.

Pet zemalja ostalo bez finala

Natjecanje je nakon prvog polufinala završilo za pet država. Među njima su Estonija sa 79 bodova, Portugal sa 74, Crna Gora sa 71 te San Marino s 41 bodom.

Uvjerljivo najslabiji rezultat večeri ostvarila je Gruzija, koja je osvojila svega pet bodova i završila na samom dnu poretka.