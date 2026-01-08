FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE MU LAKO /

Emotivni Šipić: 'Sve bih dao za novo koljeno...'

Marin Šipić podijelio razmišljanja uoči utakmice Hrvatske i Njemačke

8.1.2026.
20:35
Sportski.net
M ŠipiĆ
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marin Šipić, koji će gotovo sigurno propustiti rukometni Euro 2026. zbog ozljede, javio se u proglram RTL-a iz zagrebačke Arene, uoči utakmice Hrvatske i Njemačke,pripremnog ispita za europsku smotru.

 

Na početku je otkrio kako mu je biti u Areni:

"Izvanredan osjećaj, odmah ti se vrate scene koje su se dogodile prošle godine Sad mi je još teže što ne igram, do sada sam to nekako podnio kao dio sporta, ali sad kada sve ovo vidim sve bih dao za novo koljeno"

"Danas je rukomet takav da nema laganih ekipa, čeka ih težak put, vjerujem u ovu ekipu, u ove igrače. mislim da ako smo mogli napraviti ono prošle godine, možemo i ove", poručio je.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIJE MU LAKO /
Emotivni Šipić: 'Sve bih dao za novo koljeno...'