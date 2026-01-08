Emotivni Šipić: 'Sve bih dao za novo koljeno...'

Marin Šipić, koji će gotovo sigurno propustiti rukometni Euro 2026. zbog ozljede, javio se u proglram RTL-a iz zagrebačke Arene, uoči utakmice Hrvatske i Njemačke,pripremnog ispita za europsku smotru.

Na početku je otkrio kako mu je biti u Areni:

"Izvanredan osjećaj, odmah ti se vrate scene koje su se dogodile prošle godine Sad mi je još teže što ne igram, do sada sam to nekako podnio kao dio sporta, ali sad kada sve ovo vidim sve bih dao za novo koljeno"

"Danas je rukomet takav da nema laganih ekipa, čeka ih težak put, vjerujem u ovu ekipu, u ove igrače. mislim da ako smo mogli napraviti ono prošle godine, možemo i ove", poručio je.