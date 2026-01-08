Vori oduševio sve: 'Ja tu ispričnicu nisam vidio, ne znam hoćemo li je opravdati'

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak navečer igra protiv Njemačke pripremnu utakmicu uoči puta na Europsko prvenstvo.

Utakmicu prenosi RTL televizija i platforma Voyo.

Uoči početka utakmice legendarni hrvatski rukometaš Igor Vori, sukomentator RTL. Drugog legendarnog sukomentatora Mirze Džombe nije bilo u Areni jer nije bio u Zagrebu.

Na konstatqciju Marka Vargeka da će oprostiti Džombi jer ima ispričnicu, Vori je odgovorio u šali:

"Ja tu ispričnicu nisam vidio, ne znam hoćemo li je opravdati"

Za Vorija je ovo povratak u Arenu u ovoj ulozi nakonšto je radio Svjetsko prvenstvo 2025., na kojemu je Hrvatska osvojila srebro.

to je nezboravni dio moje TV karijere, uživali smo, prije svega u igri naše reprezentacije, a onda se nadam da su i gledatelji uživali u našim komentarima, stvarno je bilo predivno, neopisivo", oporučio je.