Lika pod pola metra snijega: Neki zaseoci i dalje odsječeni, temperature padaju i do -16

UŽIVO IZ MAZINA /

Iako jutros nisu zabilježene najniže temperature ove zime, u Lici i Gorskom kotaru palo je najviše snijega – između 40 i 50 centimetara. Zbog obilnih padalina i jakih vijavica pojedina su naselja i dalje prometno odsječena, a najteže je u dijelovima oko Gračaca.

Na području Gračaca još uvijek postoje manji zaseoci koji su zatrpani snijegom i cestovno neprohodni. Riječ je uglavnom o mjestima u kojima živi malo stanovnika, većinom starije životne dobi – u nekim zaseocima tek pet do deset ljudi.

Ekipa RTL-a Danas posjetila je i Mazin, do kojeg vodi cesta Bruvno–Mazin–Dobro Selo, poznata po čestim zatvaranjima zbog snježnih zapuha i vijavica. Prilikom dolaska u mjesto, termometar u automobilu pokazivao je -16 stupnjeva, a temperature su nastavile padati. Ipak, mještani su danas ponovno cestovno povezani s ostatkom zemlje.

U Mazinu je Nikolina Radić razgovarala s Nerom Skroče, koja ondje živi i bavi se turizmom te je zajedno sa svojim gostima bila potpuno odsječena od svijeta. Više doznajte u prilogu