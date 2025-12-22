Zabava, smijeh i puno živciranja! Pripremite sredstva za smirenje: Vrijeme je za rukomet

S dolaskom nove godine vraća se rukometna euforija. Siječanj je ovoga puta rezerviran za Europsko prvenstvo koje će Hrvatska igrati u švedskom Malmöu, a RTL ekipa predstavila je detalje već godinama uspješnog projekta.

Uigrana ekipa je tu i sitno se broji do još jednog rukometnog spektakla na RTL-u.

Dok čekamo siječanj i početak Europskog prvenstva, za sjajnu domaću atmosferu su se već sada pobrinuli zlatni olimpijci, svjetski prvaci - naši stručni sukomentatori, Mirza Džomba, Igor Vori i Vlado Šola.

"Evo nasnimavamo se, tu si i Vlado i Igor koji rade malo pozitivniju atmosferu, za neke stvari nam treba 10 do 15 puta, do ponoći ćemo završiti!", rekao je Mirza Džomba.

"Mislim da su očekivali da ćemo biti malo ozbiljniji ali tako je na snimanju. Ali uživamo u cijelom projektu i nadamo se da će gledatelji uživati uz naše pametne komentare", rekao je Igor Vori.

"Ostario sam s RTL-om i rukometom. Od 2009. do danas radim za RTL i ništa se nije promijenilo. Od ranog jutra je zafrkancija, odradimo sve kako ne treba i idemo dalje", dodao je Vlado Šola.

I ostaju na RTL-u. Nakon Arene, 'Vrijeme je za rukomet' vraća se u naš zagrebački studio.

"Jako sam uzbuđen što vidim Džombu i Vorija svoje stare ljubavi, prošli put kad smo profesionalno radili, sletjeli smo iz Osla nakon finala, spavali smo dva sata i onda smo završili u četverosatnom programu na trgu, nadam se kako će se to ponoviti i ove godine. Gledateljima mogu reći da ih očekuje stručnost, puno zabave, smijeha i definitivno puno živciranja. Pripremite sredstva za smirenje gospodo!", poručio je Marko Vargek, voditelj projekta 'Vrijeme je za rukomet'.

'Jedva čekam!'

I ovog siječnja Ines Goda Forjan i Maja Oštro Flis uživo će nam donositi prve reakcije s terena i tribina.

"Bez obzira na broj prvenstava koje sam odradila, svake godine je iznova novo uzbuđenje, nova pozitivna trema, nova euforija uoči početka tako velikog natjecanja, jedva čekam!", rekla je Ines Goda Forjan.

"Bit će puno smijeha, zabave, puno sporta, šaroliko veselo, emotivno kakav televizijski sadržaj treba biti", rekla je Maja Oštro Flis.

Više od 50 uzbudljivih utakmica moći ćete pratiti i ovoga puta samo na kanalima RTL-a i na našoj digitalnoj platformi VOYO. I ovoga puta uz našu reprezentaciju s komentatorske pozicije - Filip Brkić i Vlado Šola.

"Bez obzira na to što je sad reprezentacija koja je bitno drukčija nego ona prošlog siječnja, drugačije će nas se gledati i respektirati kao nekog tko je drugi na svijetu u rukometu, tak da moramo biti pozitivni", rekao je Filip Brkić.

Jer nakon svjetskog srebra i one ludnice, svi bi da se ponovi taj osjećaj.

"Kako je rekao moj stari trener, kaj smo si tražili, to smo si i dobili. Sad su oni dobili finale i sad su očekivanja porasla i sad mi očekujemo bar to zlato. A mene bi razveselilo da ponovimo igru od prošle godine pa do kud dođemo", rekao je Vlado Šola.

Uzbuđenja, napetosti i zabava kreću na RTL-u od 15. siječnja - Vrijeme je za rukomet.