IDEALNO VRIJEME /

Morate čistiti ormar? Uz ove trikove organizirajte garderobu jednostavno i opušteno

Morate čistiti ormar? Uz ove trikove organizirajte garderobu jednostavno i opušteno
×
Foto: Freepik

Uredan i promišljeno složen ormar nije samo praktičan – on podiže raspoloženje i daje vam energiju za novu sezonu

15.10.2025.
7:40
Antonela Ištvan
Freepik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dolazak jeseni idealno je vrijeme za sezonsko preuređenje ormara. Ovaj prijelaz nije samo prilika za zamjenu ljetne odjeće toplijim komadima, već i za promišljen proces koji doprinosi mentalnoj jasnoći i osobnom stilu.

Kroz organizaciju stvarate prostor koji jutarnje odijevanje pretvara u užitak, a ne u izvor stresa. Oslobađanjem od viška odjeće i ponovnim otkrivanjem zaboravljenih favorita, uvodite red u svakodnevnu rutinu, piše Simply Organized.

Morate čistiti ormar? Uz ove trikove organizirajte garderobu jednostavno i opušteno
Foto: Freepik

Metode dobre organizacije jesenske garderobe

Dobro organiziran ormar smanjuje svakodnevni stres oko odabira odjeće i omogućuje da vam omiljeni komadi budu uvijek pri ruci. U konačnici, cilj je stvoriti funkcionalnu i vizualno privlačnu garderobu koja odražava vaš stil i s lakoćom vas uvodi u novo godišnje doba.

1. Sortiranje odjeće

Prvi korak je najzahtjevniji, ali i najvažniji: potpuno ispraznite ormar. Izvadite sve, od odjeće i obuće do modnih dodataka te ih položite na krevet ili čistu podlogu. Dok je ormar prazan, temeljito ga očistite od prašine i prljavštine.

Zatim, razvrstajte odjeću na tri glavne hrpe: Zadrži, Doniraj/Prodaj i Baci/Popravi. Budite iskreni prema sebi. Za svaki komad se zapitajte: Pristaje li mi? Jesam li ga nosio/la u zadnjih 12 mjeseci? Odgovara li mom trenutačnom stilu?

Profesionalni organizatori poput onih iz Simply Organized savjetuju i ključno pitanje: "Da ovo danas vidim u trgovini, bih li kupio/la?" Ako je odgovor na većinu pitanja "ne", vrijeme je da se oprostite od tog komada. Ako niste nešto nosili cijelu prošlu zimu, vjerojatno nećete ni ove.

Morate čistiti ormar? Uz ove trikove organizirajte garderobu jednostavno i opušteno
Foto: Freepik

2. Pravilno skladištenje ljetnih komada

Prije spremanja ljetne odjeće, obavezno sve operite i dobro osušite. Čak i nevidljive mrlje od parfema ili dezodoransa mogu privući moljce i uzrokovati promjenu boje tijekom skladištenja.

Koristite vakuumske vreće za glomazne komade poput ručnika za plažu kako biste uštedjeli prostor. Za osjetljivije tkanine birajte prozračne platnene kutije ili čvrste plastične spremnike. Jasno označite svaku kutiju kako biste na proljeće točno znali što je unutra. Za dodatnu svježinu i zaštitu od nametnika, dodajte vrećice lavande ili komadiće cedrovine.

Morate čistiti ormar? Uz ove trikove organizirajte garderobu jednostavno i opušteno
Foto: Freepik

3. Organizacija jesenskih favorita

Kad ste napravili prostor, vrijeme je da u prvi plan stavite jesensku odjeću. Najefikasniji sustav organizacije je grupiranje po kategorijama (džemperi, hlače, košulje), a zatim slaganje po bojama unutar svake kategorije. Komade koje najčešće nosite držite na najpristupačnijim mjestima, u razini očiju, dok svečanu odjeću možete smjestiti na teže dostupna mjesta.

Maksimalno iskoristite vertikalni prostor dodavanjem polica ili dvostrukih šipki za vješanje. Razmislite o nadogradnji vješalica. Tanke baršunaste vješalice štede prostor i sprječavaju klizanje odjeće. Ulaganje u kvalitetne vješalice, kakve preporučuje i Butler Luxury, čini ormar vizualno urednijim i produljuje vijek odjeći. Modne dodatke poput šalova, kapa i rukavica pospremite u ukrasne košare ili pregrade u ladicama kako bi vam uvijek bili pri ruci i zaštićeni od prašine.

Pretvorite sezonsko čišćenje u mali ritual brige o sebi. Pustite omiljenu glazbu, skuhajte topli napitak i uživajte u procesu stvaranja reda.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

čišćenje OrmaraGarderobaOrmarJesenTrikovi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDEALNO VRIJEME /
Morate čistiti ormar? Uz ove trikove organizirajte garderobu jednostavno i opušteno