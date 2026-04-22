Prestanite nositi ovo u zrakoplovu: 'Može izazvati više problema nego što mislite'

Pomisao na putovanje u inozemstvo uvijek je uzbudljiva, no koliko god se veselili odmoru, čini se da bismo više pažnje trebali posvetiti odabiru odjeće za let. Mnogi se trude složiti savršenu putnu kombinaciju, no taj zadatak nije tako jednostavan kao što se na prvu čini, a jedan pogrešan odabir može uzrokovati više problema nego što mislite.

Malo je poznato da postoje nepisana pravila koja biste trebali slijediti pri odabiru odjeće za putovanje zrakoplovom. Savjeti stručnjaka mogu vam koristiti na više načina, a nedavno je jedna žena s dugogodišnjim iskustvom podijelila ključne preporuke.

Što odjenuti u zrakoplovu?

Laurie, na internetu poznata kao "Travel Tips by Laurie", nedavno je podijelila važne savjete o modi za zračnu luku. U svom videu objašnjava koje vrste odjeće ljudi trebaju izbjegavati tijekom leta.

"Preporučujem da ne nosite bijelu boju. U 23 godine, koliko sam supruga pilota, nosila sam je dvaput na početku i dobila mrlje na trapericama dok sam spuštala prtljagu iz pretinca iznad glave, kao i mrlje od pizze u zračnoj luci koju je neki drugi putnik jeo i prosuo po sjedalima kod izlaza za ukrcaj", rekla je.

"Nemojte nositi komplicirane kombinezone. Zašto? Zato što su komplicirani. Stvorit će vam dodatan stres, pogotovo u skučenom i tijesnom toaletu u zrakoplovu", dodala je. "Moj savjet je da takvu odjeću spakirate, a izbjegavate je nositi u zrakoplovu. Također, nemojte nositi krutu kožu ili kruti traper jer to ograničava protok krvi".

Zašto biste trebali izbjegavati traperice?

Dok će se većina složiti da su kombinezoni nepraktični, izbjegavanje krutih tkanina poput trapera smatra se ključnim. Iako traperice nisu zabranjene u zrakoplovima, stručnjaci savjetuju protiv njihova nošenja zbog potencijalne neudobnosti tijekom leta.

Postoji nekoliko razloga zašto je traper loš izbor za putovanje. Glavni je taj što promjena tlaka u kabini može potaknuti nadutost trbuha, zbog čega uski pojasevi i kruti materijali mogu postati bolno tijesni.

Osim što su neudobne, restriktivne tkanine mogu ometati protok krvi i time povećati rizik od duboke venske tromboze (DVT). Također, teški traper i remeni često uzrokuju kašnjenja na sigurnosnim provjerama. Ukratko, ova tkanina predstavlja više nedostataka nego prednosti za putnike, piše Mirror.

Nije samo udobnost u pitanju, važna je i sigurnost

Osim praktičnih savjeta koje nudi Laurie, drugi stručnjaci za zrakoplovstvo upozoravaju i na sigurnosne rizike povezane s odjećom.

Opasnost od sintetičkih materijala

Stručnjakinja za zrakoplovnu sigurnost Christine Negroni izričito savjetuje da se izbjegavaju tajice i druga uska odjeća od sintetičkih materijala. U slučaju požara u kabini, takvi se materijali mogu otopiti i zalijepiti za kožu, uzrokujući teške opekline. Umjesto toga, preporučuje odjeću od prirodnih vlakana poput pamuka, koja će u slučaju vatre izgorjeti, a ne otopiti se.

Preporuke kabinskog osoblja

Stjuardese se slažu da je udobnost ključna, ali također ističu važnost slojevitog odijevanja. Temperature u kabini mogu varirati, stoga je preporučljivo nositi lagane slojeve koji se mogu lako dodavati ili skidati.

Također savjetuju izbjegavanje kratkih hlača i sandala zbog opće higijene, budući da tepisi i površine u zrakoplovu mogu biti prljavi. Preporučuju se zatvorene i udobne cipele, poput tenisica, koje su praktične za kretanje po zračnoj luci i sigurne u slučaju evakuacije.

Iako se nošenje traperica može činiti kao pametan način za uštedu prostora u prtljazi, nedostaci obično nadmašuju prednosti. Ljudi bi općenito trebali birati udobnije alternative poput trenirki ili širokih hlača.

POGLEDAJTE GALERIJU

