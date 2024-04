Danas oko 12.30 sati očekuje se povijesni prelet prvih šest Rafalea. Sprema se svečani doček, a koliko je događaj velik, pokazuje i činjenica da će se predsjednik RH i premijer naći na istom mjestu u isto vrijeme.

Zoran Milanović je već naglasio da će zabraniti ili strogo nadgledati situacije kao što su preleti Rafalea jer u onom zadnjem preletu u studenom 2021. "tko se nije zaledio, smrznuo se".

Prošle su dvije i pol godine od potpisivanja ugovora s Francuskom vrijednog više od milijardu eura, a početkom sljedeće godine očekuje se i preostalih šest Rafalea.

Za Danas.hr nove avione komentirala je i bivša ministrica obrane Željka Antunović.

"Reći da Rafalei da nisu dobri, bila bi demagogija", kaže Željka Antunović i dodaje:

"Hrvatska je davno donijela odluku o tome da želi zadržati ratno zrakoplovstvo i to u dijelu nadzvučnih borbenih aviona. Ne volim naknadno dovoditi u pitanje u kontinuitetu donesene politike i suglasnosti koje su postigle konsenzus."

'Ovo je naoružanje koje traži veliko ulaganje'

"Ima onih u Hrvatskoj koji misle da je to nepotrebno, ali ima onih koji su veliki zagovaratelji teze da se radi o naoružanju koje u velikoj mjeri povećava obrambenu sposobnost Republike Hrvatske. Meni je iskreno drago što su kupljeni vrhunski avioni. Ali, ja ću kao i mnogi, kao što sam to i činila do sada u svakoj prilici, upozoriti da se radi o naoružanju koje traži veliko ulaganje tijekom korištenja i održavanja i vjerujem da su oružane snage odnosno proračun RH na to spremni. Ne želim unaprijed dovoditi tu spremnost u pitanje. Ono što bih kritički mogla prokomentirati je da mi je žao što se odluka o kupnji Rafalea nije ranije realizirala i danas bi bili u manjem vremenskom škripcu. Možda bi već imali nabavljene i neke ključne elemente protuzračne obrane što nam tek slijedi."

Bivša ministrica osvrnula se i na vojne pilote.

"Poznavajući spremnost i vrsnost naših pilota, drago mi je što će dobiti priliku letjeti u tako vrhunskim strojevima. Nadam se da im zapovjednici neće oduzeti sve dostupne sate letenja već da će svaki od potencijalnih pilota imati priliku usavršavati svoje sposobnosti na tim moćnim mašinama."

Željka Antunović je na kraju dodala da su Rafalei moćni strojevi, jedni od najboljih koji postoje.

