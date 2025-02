ŠOK IZ GOSPIĆA / Darko Milinović o kontroverznom smeću: 'Otpad nije ograđen, do njega svatko može doći'

Zbog velikih količina opasnog otpada koji se odlagao pokraj silosa Građanska inicijativa 'Spasimo Gospić' upozorava na ekološku katastrofu. Na prosvjedu i gradonačelnik Gospića, Darko Milinović. ' "Oni koji pišu optužnice za ovaj grad kao četnici 1991. neće voditi sigurnost ovim građanima. Ja sam izabran da vodim sigurnost o življenju u ovim prostorima i to ću činiti. Ja sam uputio i dopis Vladi Republike Hrvatske i resornom ministarstvu i imam razumijevanja. Zbrinjavanje otpada treba biti državni posao i bit ćemo skromni i sačekati i kraj ovoga tjedna. Po meni se taj otpad već trebao početi zbrinjavati ne sutra, nego jučer. Ono što me frapira je činjenica je da i sada taj dio otpada koji u Balama tamo stoji, može svatko do njega doći. Država ili inspektorat ili policija, USKOK ili bilo tko nije to ogradio', rekao je Milinović.