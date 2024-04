Prvih šest od ukupno 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale danas stiže u Hrvatsku. Prošle su dvije godine i pet mjeseci nakon potpisivanja ugovora s Francuskom vrijednog više od milijardu eura, a dolazak zadnjih od ugovorenih aviona očekuje se početkom sljedeće godine. Na svečanosti će danas biti i predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, što je prvi njihov javni susret nakon kampanje koja je protekla u oštrom tonu.

PRATITE UŽIVO:

9:26 - Ministar zdravstva Vili Beroš na svom Facebooku objavio je snimku Rafalea uz natpis 'Dolazimo'.

8:56 - Eskadrilu od 12 rabljenih, 10 jednosjeda i 2 dvosjeda Hrvatska će platiti 999 milijuna eura, odnosno 1,18 milijardi eura s PDV-om. U tu cijenu je uz avione uključeno naoružanje, infrastruktura i obuka pilota. Taj iznos država već plaća u ratama, zaključno sa sljedećom godinom. Više pročitajte OVDJE.

Pojačana buka

8:43 - Iz MORH-a su poslali obavijest građanima.

"U četvrtak 25. travnja oko 12:30 sati doletjet će u Hrvatsku šest aviona Rafale. Očekuje se pojačana buka i pojačan cestovni promet. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju U Republiku Hrvatsku u vojarnu “Pukovnik Marko Živković” u Velikoj Gorici u četvrtak 25. travnja 2024. godine oko 12:30 sati, doletjet će iz Francuske Republike prvih šest od ukupno 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale. Tijekom dolaska aviona može se očekivati pojačana buka, uobičajena tijekom letova zrakoplova. Također, očekuje se i pojačan cestovni promet na području Međunarodne zračne luke „Dr. Franjo Tuđman”. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju.

8:36 - Nakon potpisanog ugovora o kupnji 12 francuskih borebenih aviona, dva aviona Rafalea nadletjela su centar Zagreba 21. studenoga 2021. kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron boravio u Zagrebu. Podsjetimo, svi avioni koji su poletjeli iz Francuske jako su se dobro čuli nad Zagrebom, preletjevši ga u niskom letu.

Brigadir Ninić: 'Ovo je jedan od bitnijih dana hrvatskog ratnog zrakoplovstva'

8:20 - Spektakularno će to sve izgledati danas iz vojarne Pleso. Sve skupa, cijeli program trajat će oko tri sata, a treba započeti oko 12.30 sati. Sam let od Francuske do Hrvatske trajat će otprilike sat vremena i 40 minuta. Brigadir Željko Ninić kaže da je ovo ogroman iskorak i ogroman rast ukupnih borbenih sposobnosti. Više pročitajte OVDJE.

Moćni lovci u povijesnom preletu

8:00 - "Povijesnim preletom od Bordeauxa do Zagreba, u trajanju od jednog sata i četrdeset minuta, piloti pobjedničke Hrvatske vojske u Hrvatsku će dovesti moćne lovce i nove zaštitnike našeg zračnog prostora", najavio je prije dva dana ministar obrane Ivan Anušić na društvenoj mreži X.

Hrvatska će vojska tako imati moderniziranu borbenu letačku flotu, što predstavlja najveće ulaganje Vlade i Ministarstva obrane u obrambene snage, poručio je resorni ministar.

Odluku o kupnji borbenih aviona Rafale, Vlada je donijela 28. svibnja 2021.godine, kada je zadužila Ministarstvo obrane da provede sve potrebne radnje u vezi sklapanja ugovora između Hrvatske i Francuske. Taj su ugovor 25. studenoga iste godine potpisali tadašnji ministar obrane Mario Banožić i francuska ministrica obrane Florence Parly, u sklopu službene posjete francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Hrvatskoj.

Za kupnju Rafalea iz državnog je proračuna osigurano ukupno 1,13 milijardi eura u razdoblju od 2021. do 2026.godine. Za ovu je godinu predviđeno oko 225 milijuna eura, za sljedeću 65 milijuna, dok će se iz proračuna za 2026. godinu izdvojiti oko 18 milijuna eura.

Primopredaja prvog aviona Rafale održana je 2. listopada prošle godine u bazi francuskog ratnog zrakoplovstva Mont-de-Marsan. Do kraja ove godine u Hrvatskoj bi trebalo biti osam aviona, a do kraja prvog kvartala 2025. godine očekuju se i preostala četiri aviona.

Ugovorom između Hrvatske i Francuske također je obuhvaćena vojna suradnja, održavanje zajedničkih vježbi ratnog zrakoplovstva dviju zemalja te obuka hrvatskih pilota i tehničkog osoblja. Krajem siječnja 2023.godine, u spomenutu francusku bazu poslana je prva skupina pilota na obuku u trajanju od 15 mjeseci. Do danas je program obuke za Rafale prošlo oko 90 pripadnika oružanih snaga različitih specijalnosti, navode u Ministarstvu obrane.

Obuka pilota višenamjenskih borbenih aviona savezničkih i partnerskih država trebala bi se provoditi i u Hrvatskoj, odnosno u Središtu za obuku pilota borbenih zrakoplova (Fighter Pilot Training Center, FPTC) čije je osnivanje podržala Vlada, a predviđeno je da ono s radom počne 2026. godine.