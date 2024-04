PRIPREMITE SE ZA SPEKTAKL! / Danas stižu Rafali. Brigadir Ninić: 'Ovo je jedan od bitnijih dana hrvatskog ratnog zrakoplovstva'

Spektakularno će to sve izgledati danas iz vojarne Pleso. Sve skupa, cijeli program trajat će oko tri sata. Sve treba započeti oko 12.30 sati. Sam let od Francuske do Hrvatske trajat će otprilike sat vremena i 40 minuta. Brigadir Željko Ninić kaže da je ovo ogroman iskorak i ogroman rast ukupnih borbenih sposobnosti. "Svi smo skupa sretni što je došao taj dan koji smo dugo, dugo godina iščekivali", rekao je Ninić. Dodaje da zrakoplovstvo prolazi ogromnu tranziciju kakva nije bila od Domovinskog rata. "Ovo je jedan od bitnijih dana hrvatskog ratnog zrakoplovstva", dodao je Ninić. O obuci, dočeku aviona, opremi i mladim pilotima, razgovarala je novinarka Ivana Ivanda Rožić. Više pogledajte u videu.