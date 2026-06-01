Zvijezda serije 'Will&Grace' priznala kakav šok je doživjela nakon javne podrške Izraelu

Američka glumica Debra Messing (57) proslavila se ulogom Grace u seriji "Will&Grace", za koju je dobila i brojne nominacije za prestižne glumačke nagrade. Međutim, njezini politički stavovi učinili su je omraženom u Hollywoodu.

Naime, Messing je židovske vjeroispovijesti te zagovara pravo židovskog naroda na vlastitu državu i, u suvremenom smislu, podržava postojanje i opstanak Izraela, zbog čega je često izložena opsežnim kritikama na internetu. Stalno čitanje kritika na vlastiti račun utjecale su i na njezino mentalno zdravlje.

"Osjećala sam se izdano i napušteno. Osjećala sam se potpuno samo. Izgubila sam toliko prijatelja", rekla je glumica na konferenciji Jewish Communal Appeal (JCA) u Sydneyu otkrivši da je i potražila pomoć na terapiji.

"Bila je to prava borba, i bilo je uspona i padova. Osjećala sam se nevjerojatno depresivno neko vrijeme, bila sam bijesna, i stvarno mi je trebala pomoć terapeuta", priznala je.

Osim toga, Messing je otkrila i da je u procesu apliciranja za dvojno državljanstvo, a budući da smatra kako Amerika više nije sigurna za život, razmišlja i o preseljenju u Izrael.

"Kada sam u Izraelu, to je dom, i bez obzira na sve rakete, tamo se osjećam najsigurnije", rekla je glumica koja se tijekom godina otvoreno predstavljala kao anti-Trump aktivistica s nagradom za izvrsnost u medijima od GLAAD-a (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation).