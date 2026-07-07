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TEŠKI TRENUCI /

Georgina se oglasila nakon što je Ronaldo napustio teren u suzama: Poslala snažnu poruku

Georgina se oglasila nakon što je Ronaldo napustio teren u suzama: Poslala snažnu poruku
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Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Iako još nije donio odluku o budućnosti u reprezentaciji, sve su glasnija nagađanja da bi ovo mogao biti njegov posljednji veliki turnir u portugalskom dresu

7.7.2026.
9:30
Hot.hr
Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Cristiano Ronaldo (41) ostao je bez prilike da osvoji naslov svjetskog prvaka, a nakon bolnog poraza Portugala od Španjolske podršku mu je javno pružila zaručnica Georgina Rodriguez (32).

Portugal je u ponedjeljak završio svoj nastup porazom od Španjolske 1:0, nakon što je Mikel Merino pogodio u sudačkoj nadoknadi susreta odigranog u Dallasu. Poraz je posebno teško pao 41-godišnjem Ronaldu, koji je teren napustio u suzama.

'Legenda živi i dalje'

Nedugo nakon utakmice Georgina Rodriguez oglasila se na društvenim mrežama i poslala emotivnu poruku podrške portugalskoj nogometnoj zvijezdi. Na svom Instagram Storyju podijelila je objavu Nikea, jednog od Ronaldovih dugogodišnjih sponzora.

Na fotografiji se nalazi Ronaldov profil uz poruke: "Legenda živi i dalje" i "Priča se nastavlja", uz prepoznatljivi Nikeov logo. Georgina, koju na Instagramu prati više od 74 milijuna ljudi, objavi je dodala emoji crvenog srca.

Georgina se oglasila nakon što je Ronaldo napustio teren u suzama: Poslala snažnu poruku
Foto: Instagram story

Kraj jedne ere?

Ronaldo je nakon ispadanja ostao vidno emotivan, a kamere su zabilježile trenutke u kojima nije mogao sakriti suze. Fotografije i videosnimke ubrzo su preplavile društvene mreže te izazvale brojne reakcije navijača diljem svijeta.

Mnogi Ronaldove suze vide kao simbol mogućeg završetka jedne od najvećih reprezentativnih karijera u povijesti nogometa. Portugalski kapetan za nacionalnu je momčad nastupio rekordna 233 puta te postigao čak 146 pogodaka.

Georgina se oglasila nakon što je Ronaldo napustio teren u suzama: Poslala snažnu poruku
Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd/Alamy/Profimedia

Iako još nije donio odluku o budućnosti u reprezentaciji, sve su glasnija nagađanja da bi ovo mogao biti njegov posljednji veliki turnir u portugalskom dresu. Bez obzira na to, podrška najbližih nije izostala, a Georginina poruka mnogima je bila podsjetnik da, kako stoji u objavi koju je podijelila, "priča se nastavlja".

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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