Georgina se oglasila nakon što je Ronaldo napustio teren u suzama: Poslala snažnu poruku

Cristiano Ronaldo (41) ostao je bez prilike da osvoji naslov svjetskog prvaka, a nakon bolnog poraza Portugala od Španjolske podršku mu je javno pružila zaručnica Georgina Rodriguez (32).

Portugal je u ponedjeljak završio svoj nastup porazom od Španjolske 1:0, nakon što je Mikel Merino pogodio u sudačkoj nadoknadi susreta odigranog u Dallasu. Poraz je posebno teško pao 41-godišnjem Ronaldu, koji je teren napustio u suzama.

'Legenda živi i dalje'

Nedugo nakon utakmice Georgina Rodriguez oglasila se na društvenim mrežama i poslala emotivnu poruku podrške portugalskoj nogometnoj zvijezdi. Na svom Instagram Storyju podijelila je objavu Nikea, jednog od Ronaldovih dugogodišnjih sponzora.

Na fotografiji se nalazi Ronaldov profil uz poruke: "Legenda živi i dalje" i "Priča se nastavlja", uz prepoznatljivi Nikeov logo. Georgina, koju na Instagramu prati više od 74 milijuna ljudi, objavi je dodala emoji crvenog srca.

Foto: Instagram story

Kraj jedne ere?

Ronaldo je nakon ispadanja ostao vidno emotivan, a kamere su zabilježile trenutke u kojima nije mogao sakriti suze. Fotografije i videosnimke ubrzo su preplavile društvene mreže te izazvale brojne reakcije navijača diljem svijeta.

Mnogi Ronaldove suze vide kao simbol mogućeg završetka jedne od najvećih reprezentativnih karijera u povijesti nogometa. Portugalski kapetan za nacionalnu je momčad nastupio rekordna 233 puta te postigao čak 146 pogodaka.

Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd/Alamy/Profimedia

Iako još nije donio odluku o budućnosti u reprezentaciji, sve su glasnija nagađanja da bi ovo mogao biti njegov posljednji veliki turnir u portugalskom dresu. Bez obzira na to, podrška najbližih nije izostala, a Georginina poruka mnogima je bila podsjetnik da, kako stoji u objavi koju je podijelila, "priča se nastavlja".