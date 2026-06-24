Karmela iz 'Divljih pčela' o povratku na male ekrane: 'Rekao mi je da sam bolja osoba kad radim’

Hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Marija Borić Jerneić (45) otvoreno je progovorila o povratku na male ekrane nakon više od deset godina pauze i dubljem smislu koji gluma za nju ima, opisujući je kao svoju “mentalnu hranu”. Publiku je nedavno oduševila u seriji “Divlje pčele”, u kojoj je utjelovila Karmelu, a upravo ju je ta uloga nakon dugo vremena ponovno vratila pred televizijske gledatelje. O svemu tome govorila je u novoj epizodi podcasta “Novi horizonti” poznate voditeljice i podcasterice Ane Radišić (37).

U razgovoru je otkrila i zašto je dugo nije bilo na televiziji, priznajući da se nije radilo o planiranom povlačenju, nego o spletu okolnosti. “Često su me pitali: ‘Zašto te nema na televiziji?’ Iskreno - nisu me zvali. Ne znam zašto, tako se poklopilo, ali vjerujem da se to dogodilo s razlogom”, ispričala je Marija.

Kako je objasnila, “Divlje pčele” došle su u trenutku kada se njezin privatni život već značajno promijenio. Udala se, sa suprugom dobila dvoje djece i posvetila obitelji, zbog čega nije željela tempo koji bi je potpuno odvojio od svakodnevice s djecom. “Glavnu ulogu ne mogu i ne želim. Želim biti prisutna u životima svoje djece, ali jedan do tri dana tjedno bih voljela raditi”, rekla je.

Nedugo nakon toga stigla je ponuda za ulogu za koju je na castingu bila godinu dana ranije, a na koju je, kako kaže, već zaboravila. Kada je doznala da bi snimanje u prosjeku značilo jedan do tri dana tjedno, razgovarala je sa suprugom, a njegove su joj riječi bile važan poticaj. “Rekao mi je: ‘Ti to moraš raditi zato što si bolja osoba kad radiš. Tebi to sada treba’”, otkrila je glumica.

Podsjetimo, Marija se 2019. udala za zagorskog poduzetnika Branimira Jerneića, s kojim je u braku dobila dvoje djece - sina Roka, rođenog u ožujku 2020., i kćer Ritu, rođenu u listopadu 2023. godine. Četveročlana obitelj danas živi u Stubičkim Toplicama.