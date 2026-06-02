TOP ILI FLOP? /

Ma kakvi Francuzi, ovaj čovjek ima oko za modu? Pogledajte u čemu se pojavio Szoboszlai

Foto: Conor Molloy/ProSports/Shutterstock Editorial/Profimedia

2.6.2026.
7:18
Sportski.net
Kapetan mađarske reprezentacije i nogometaš Liverpoola Dominik Szoboszlai ponovno je privukao pažnju javnosti, ovoga puta ne zbog igara na terenu, već zbog modnog izdanja koje je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Njegova odjevna kombinacija podijelila je mišljenja. Dok jedni hvale njegovu odvažnost i originalnost, drugi smatraju da je riječ o jednom od njegovih najneobičnijih modnih izdanja dosad.

 

 

Szoboszlai se na događaju pojavio sa sitnim ovalnim sunčanim naočalama, plavo-bijelim kariranim gornjim dijelom te širokim bijelim mrežastim hlačama koje su kod mnogih ostavljale dojam suknje. Kombinaciju je upotpunio crnim kožnim cipelama bez čarapa, lancem na hlačama i luksuznom Birkin torbom.

Fotografije su ubrzo postale viralne, a komentari su preplavili društvene mreže. Bez obzira na podijeljena mišljenja, mađarski nogometaš još je jednom uspio postati tema razgovora izvan nogometnih terena.

Ovim izdanjem itekako su iznenađeni neki od najboljih svjetskih nogometaša. Haaland je napisao: "Hmmmm!", Ekiteke je dodao: "Jako male cipele, brate", a Chiesa je naglasio "Gas".

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
