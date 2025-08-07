Ivana ruši sve rekorde, a najveća slabost su joj slatko i rakija: 'Ponekad popijem, što da ne'

Ivana Španović ime je koje odzvanja atletskim stadionima diljem svijeta. Ona nije samo najuspješnija srpska atletičarka svih vremena; ona je globalna ikona, dvostruka svjetska dvoranska prvakinja, aktualna svjetska prvakinja na otvorenom i vlasnica jedne od najimpresivnijih zbirki medalja u povijesti skoka u dalj. Osim što je planetarno popularna, Ivana je i vrlo jednostavna djevojka.

Njezin sportski život zahtijeva strogu disciplinu, posebno kada je riječ o prehrani. Zbog problema s anemijom i nedostatkom željeza, morala je korigirati jelovnik kako bi održala vrhunsku formu. Iako je njezina sportska prehrana strogo kontrolirana, poznato je da Ivana, kao i mnogi vrhunski sportaši, pronalazi ravnotežu i dopušta si male životne užitke. Tako Ivana ima i slabosti, a to su kolači i rakija. Jako voli slatko, kolače, ali pazi da ne pretjera. Ipak mora biti fit za natjecanja. I kad je u režimu za natjecanja, kad je u fazi priprema, nedostaje joj rakija i Nutella. To je, naime, sama otkrila svojedobno gostujući u emisiji Balkanskom ulicom.

Je li ikad uzmeš alkohol? Upitala je Ivanu Španović voditeljica.

"Što da ne, što fali, naravno da da."

Ja da sam vrhunski sportaš ni kapi ne bi - našalila se voditeljica, na što je Ivana rekla:

"A da, i živjeli bi na brokuli i ribi."

Čemu bi najteže odoljela, a na režimu si?

"Rakiji" - odgovorila je Ivana Španović.

Inače, Ivanina karijera obilježena je nevjerojatnim uspjesima, bolnim ozljedama i spektakularnim povratcima. To je priča o talentu, čeličnoj volji i otpornosti koja nadilazi granice sporta. S osobnim dvoranskim rekordom od 7.24 metra, trećim najboljim skokom u povijesti, Ivana se s pravom smatra jednom od najvećih skakačica udalj svih vremena.

Počeci ispisani zvijezdama

Rođena 10. svibnja 1990. godine u Zrenjaninu, Ivana je od malih nogu bila uronjena u svijet sporta. Ključnu ulogu u njezinom razvoju imala je majka Vesna, i sama bivša atletičarka, čije su medalje služile kao prva Ivanina inspiracija. Iako se okušala u karateu, rukometu i odbojci, "kraljica sportova" – atletika – zarobila je njezino srce. Pod vodstvom trenera Janija Hajdua, a kasnije i Gorana Obradovića, s kojim i danas surađuje u svom klubu AK Vojvodina iz Novog Sada, njezin je talent počeo cvjetati.

Već u juniorskim danima pokazala je da je pred njom velika budućnost. Osvojila je zlato na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2008. godine, srebro na Svjetskom prvenstvu za mlađe juniore 2007. te zlato na Univerzijadi 2009. godine. Te prve medalje bile su samo najava onoga što će uslijediti.

Uspon na svjetski tron

Prijelaz u seniorsku konkurenciju za Ivanu je značio samo jedno – podizanje ljestvice. Njezin proboj na najveću scenu dogodio se 2013. godine na Svjetskom prvenstvu u Moskvi. Skokom od 6.82 metra osvojila je brončanu medalju, postavši prva srpska atletičarka u povijesti koja je osvojila odličje na svjetskim prvenstvima na otvorenom. Bio je to trenutak koji je zauvijek promijenio srpsku atletiku.

Olimpijski san i dominacija Dijamantnom ligom

Godine koje su slijedile bile su obilježene konstantnim uspjesima. Nizale su se medalje s europskih i svjetskih prvenstava, a Ivana je postajala strah i trepet za konkurenciju. Vrhunac tog razdoblja dogodio se na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine. U spektakularnom finalu, novim nacionalnim rekordom od 7.08 metara, osvojila je brončanu medalju. Bila je to prva atletska olimpijska medalja za Srbiju nakon 60 godina, trenutak nacionalnog ponosa i ispunjenje Ivaninog sna.

Istovremeno, postala je apsolutna vladarica Dijamantne lige, najprestižnijeg atletskog natjecanja. Osvojila je nevjerojatnih pet trofeja (2016., 2017., 2021., 2022., 2023.), ostvarivši čak 19 pojedinačnih pobjeda na mitinzima, što je rekord u ženskom skoku u dalj.

Kraljica dvorane i ispunjenje životnog sna

Ivanina dominacija bila je posebno izražena u dvoranskim uvjetima. Postala je trostruka uzastopna europska dvoranska prvakinja (2015., 2017., 2019.). Na Europskom prvenstvu u Beogradu 2017. godine, pred domaćom publikom, letjela je do nevjerojatnih 7.24 metra. Taj skok nije bio samo novi nacionalni rekord, već i treći najdalji skok u dvorani u povijesti atletike, rezultat koji ju je zacementirao među legende.

Svoju kolekciju obogatila je s dva zlata sa Svjetskih dvoranskih prvenstava – u Birminghamu 2018. i u Beogradu 2022. godine. Ipak, jedan cilj je ostao neispunjen – zlato sa Svjetskog prvenstva na otvorenom. Nakon kontroverznog četvrtog mjesta u Londonu 2017., kada joj je medalju vjerojatno odnio startni broj koji je ostavio trag u pijesku, Ivana nije odustajala. San je konačno ostvarila u Budimpešti 2023. godine. Spektakularnim skokom od 7.14 metara, najboljim rezultatom sezone u svijetu, postala je svjetska prvakinja, kompletiravši tako sve najveće titule u svojoj karijeri.

Borba s ozljedama: Priča o otpornosti

Ivanin put do vrha bio je popločan ne samo medaljama, već i teškim ozljedama koje bi mnoge druge sportaše natjerale na odustajanje. Kroz karijeru se borila s lomom metatarzalne kosti (2011. i 2020.), ozljedom zadnje lože (2019.), problemima s petom te puknućem Ahilove tetive (2018.). Svaka od tih ozljeda zahtijevala je višemjesečni oporavak i nadljudski napor za povratak u formu. Njezina sposobnost da se nakon svakog pada vrati još jača postala je njezin zaštitni znak i izvor inspiracije za sportaše diljem svijeta. Ta nevjerojatna mentalna snaga, sažeta u njezinoj filozofiji da prilike treba stvarati, a ne čekati, ključ je njezine dugovječnosti.

Ivana izvan staze

Izvan atletskog borilišta, Ivana je osoba koja plijeni pažnju svojim stilom i osobnošću. Poznata je po jedinstvenom modnom izričaju i prepoznatljivim, često neonskim noktima, koji su postali dio njezinog imidža. Nakon braka s fitness nutricionistom Markom Vuletom, službeno je uzela njegovo prezime, no nakon razvoda krajem 2023. godine, u javnosti je ponovno sve prisutnija kao Ivana Španović.

Njezina ostavština, potvrđena i najvišim državnim odlikovanjima poput Ordena Karađorđeve zvijezde, daleko nadilazi 31 nacionalni rekord i 15 medalja s najvećih natjecanja. Ivana Španović je simbol pobjede, ustrajnosti i dokaz da se snovi ostvaruju, bez obzira na prepreke. Najavom mirovine nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024., jedna veličanstvena karijera približava se kraju, ali legenda o kraljici pješčanika živjet će vječno.