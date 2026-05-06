Jedan horoskopski znak u svibnju će plivati u novcu: Stiže bogatstvo kakvo ne očekuje

Svibanj donosi smirivanje nakon intenzivnog i turbulentnog početka godine, no to ne znači da će biti dosadan. Astrološki, ovaj mjesec djeluje kao prilika za integraciju velikih promjena koje su se dogodile.

Dok nas sezona bika, koja traje do 20. svibnja, usmjerava na stabilnost, uživanje u ovozemaljskim zadovoljstvima i postavljanje čvrstih temelja, ključni planetarni pomaci stvaraju jedinstvenu klimu za financijski prosperitet.

Iako će mnogi osjetiti promjene, astrolozi se slažu da se za jedan zračni znak zvijezde slažu na način koji se viđa iznimno rijetko, obećavajući nevjerojatnu sreću i značajan priljev sredstava.

Kozmička pozornica puna prilika

Mjesec započinje snažnim punim Mjesecom u Škorpionu 1. svibnja, koji nas potiče da zaronimo duboko u svoje financije, tajne i zajedničke resurse. To je vrijeme za pregovore i razotkrivanje skrivenih dinamika moći, gdje na površinu izlaze potisnute frustracije, ali i jasne spoznaje o tome gdje se naše vrijednosti ne podudaraju s vrijednostima partnera.

Već idućeg dana, Merkur ulazi u Bika, usporavajući naš tempo razmišljanja i usmjeravajući nas na praktična i dugoročna rješenja.

Pluton, planet transformacije, 6. svibnja kreće retrogradno, povlačeći nas prema unutra i skrećući pozornost na ono što se događa ispod površine, osobito u sferi tehnologije i društvenih odnosa.

Međutim, najveća promjena događa se s Uranom, planetom revolucije i iznenadnih preokreta, koji nakon sedam dugih godina napušta bika i ulazi u znak Blizanaca, gdje će boraviti idućih šest i pol godina.

Ovaj tranzit nagovještava radikalno ubrzanje u sferi komunikacije, tehnologije i informacija, ali i otvara vrata za potpuno nove i nekonvencionalne načine zarade.

Blizanci, pripremite se za obilje

Ako postoji jedan znak koji će u svibnju 2026. apsolutno dominirati financijskom sferom, to su Blizanci. Za njih se stvara savršena oluja planetarnih utjecaja koja donosi obilje i sreću.

Ključni igrač je Jupiter, planet sreće i ekspanzije, koji tranzitira njihovom drugom kućom novca i materijalnih dobara. Jupiterov boravak u ovom polju, koji se događa jednom u dvanaest godina, sam po sebi donosi prilike za povećanje prihoda i stjecanje bogatstva.

No, prava čarolija događa se oko 18. svibnja, kada se Jupiteru u polju novca pridružuje i Venera, planet ljepote, ljubavi, ali i novca.

Ovaj spoj dva "benefika", kako ih astrolozi nazivaju, smatra se jednim od najsretnijih aspekata za financije. Kako navode astrološke prognoze za svibanj na portalu Your Tango, ovo je najbolje doba godine za blizance da zatraže povišicu, pokrenu novi posao ili jednostavno privuku neočekivane dobitke.

Predviđa im se mogući dobitak kroz suradnju s inozemstvom ili isplata novca koji već neko vrijeme čekaju, što će im omogućiti planiranje većih ulaganja.

Sezona Blizanaca, koja počinje 20. svibnja ulaskom Sunca u njihov znak, dodatno će ih energizirati i staviti u središte pozornosti, čineći ih magnetom za prave prilike.

Ulazak Urana u njihov znak donosi im dodatnu dozu genijalnosti i spremnosti na rizik, što bi se moglo isplatiti na najneočekivanije načine.