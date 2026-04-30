Jedan horoskopski znak čeka najgori mjesec do sada: Svibanj im donosi prekide i gubitak novca

Svibanj donosi astrološki intenzivan period, uokviren s dva moćna puna Mjeseca - jednim na samom početku i jednim na kraju mjeseca.

Ova kozmička konfiguracija obećava mjesec prepun prilika za završetke i nove početke, no dok će se mnogi znakovi nositi s promjenama, astrolozi se slažu da će za jedan znak ovo biti razdoblje dubokih i teških izazova.

Prema predviđanjima, jedan horoskopski znak će se suočiti s najviše poteškoća, prolazeći kroz veliku osobnu katarzu.

Škorpion na udaru kozmičkih sila

Mjesec za škorpione započinje dramatično, i to prvog svibnja s punim Mjesecom upravo u njihovom znaku. Astrolozi ovaj događaj opisuju kao "emocionalni tsunami", trenutak kada će duboke istine i dugo potiskivani osjećaji isplivati na površinu na način koji bi mogao oblikovati njihovu sudbinu.

Intenzitet je dodatno pojačan činjenicom da se Mjesec u Škorpionu nalazi u svom "padu", što stvara izazovno okruženje i remeti osjećaj sigurnosti. Sve ono za što su se pripadnici ovog znaka držali moglo bi se odjednom učiniti nestabilnim i nesigurnim.

Ovaj snažni pun Mjesec od njih će zahtijevati da se suoče s ključnim pitanjima moći i kontrole, kako u vlastitom životu, tako i u odnosima.

Turbulencije u ljubavi i odnosima

Planetarni utjecaji najviše će se osjetiti na polju međuljudskih odnosa. Za škorpione koji nisu u vezi, ovo može biti period snažne, gotovo karmičke privlačnosti koja donosi sudbinske susrete.

No, za one u vezama, pun Mjesec donosi "trenutak istine". Sva nakupljena ogorčenost, skrivene zamjerke i neriješeni problemi izbit će na površinu, zahtijevajući brutalno iskrene razgovore i donošenje teških odluka. Sunce, koje se početkom mjeseca nalazi u njihovom polju partnerstva, dodatno će naglasiti potrebu za jasnom komunikacijom vlastitih potreba.

Iako turbulentno, ovo razdoblje nudi priliku za iscjeljenje - ako parovi iskreno prođu kroz krizu, njihove veze mogu postati neraskidive.

Financije pod posebnim povećalom

Osim emocionalnih, škorpione čekaju i financijski izazovi. Pun Mjesec prvog svibnja osvijetlit će sve skrivene financijske rupe i probleme koji su se gurali pod tepih.

Ovo je vrijeme za temeljitu reviziju budžeta i suočavanje s dugovima ili lošim navikama trošenja. Dodatni pritisak donosi Pluton, vladar Škorpiona, koji šestog svibnja kreće u retrogradni hod.

To će od njih zahtijevati ozbiljno preispitivanje zajedničkih financija s partnerom i donošenje novih strategija. Astrolozi savjetuju da se izbjegava potpisivanje bilo kakvih novih kreditnih ugovora sve do kraja proljeća, jer bi se mogli naći u nepovoljnoj poziciji.

Vrijeme za veliko čišćenje tijela i duha

Intenzivni planetarni utjecaji odrazit će se i na zdravlje. Mnogi škorpioni mogli bi se osjećati kao da im je "baterija na nuli", potpuno iscrpljeni i bez energije.

Taj osjećaj nije razlog za paniku, već jasan znak da je tijelu i duhu potrebno veliko čišćenje. Ovo je idealan trenutak za suočavanje s kroničnim tegobama koje su dugo ignorirali i za usvajanje zdravijih životnih navika.

Mjesec svibanj poziva ih da otpuste sve što je toksično - bilo da se radi o lošim navikama, negativnim obrascima razmišljanja ili iscrpljujućim odnosima.