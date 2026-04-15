Druga polovica travnja bit će paklena za četiri znaka: Stižu im sukobi, suze i teške odluke

Dok travanj započinje s dozom optimizma i nove energije, astrološke prognoze upozoravaju da će njegova druga polovica donijeti značajno drugačiju, mnogo napetiju atmosferu.

Rijetka i moćna planetarna poravnanja stvorit će razdoblje pojačanog stresa, izazova i karmičkih testova, a pripadnici četiri horoskopska znaka osjetit će taj pritisak snažnije od ostalih.

Za četiri horoskopska znaka, dani nakon sredine mjeseca mogli bi se pretvoriti u pravi poligon za testiranje strpljenja i otpornosti.

Zašto je kraj travnja toliko intenzivan?

Ključ astrološke napetosti leži u gotovo istovremenom djelovanju nekoliko moćnih planeta. Mars, planet akcije i sukoba, boravit će u svom energičnom sjedištu, znaku ovna, potičući impulzivnost i hitnost. Iako takva energija može donijeti samopouzdanje, istovremeno smanjuje strpljenje i povećava rizik od ishitrenih odluka.

Situaciju dodatno komplicira susret Marsa i Saturna, planeta discipline, ograničenja i karme, koji je najizraženiji oko 19. travnja. Astrolozi upozoravaju da je spoj ove dvije energije često recept za frustracije, prepreke i osjećaj da vas nevidljiva sila koči u namjerama.

To je vrijeme kada se naša volja sudara s realnošću i posljedicama prijašnjih djela. Ovaj kozmički pritisak stvara razdoblje u kojem se odgađanja završavaju, a suočavanje s istinom postaje neizbježno.

Znakovi na udaru planetarnih sila

Iako će svi osjetiti promjenu energije, astrolozi ističu da će se četiri horoskopska znaka naći u središtu oluje. Za njih ovo nije vrijeme za velike rizike, već za oprezno kretanje i promišljanje.

Blizanci: Gubitak kontrole i komunikacijski kaos

Pripadnici ovog zračnog znaka mogli bi osjetiti da im tlo izmiče pod nogama. Situacije koje su im donedavno bile kristalno jasne postat će zbunjujuće, a komunikacija, inače njihovo najjače oružje, mogla bi postati izvor najvećih nesporazuma.

Planetarni utjecaji potiču napetost u razgovorima, a moguće su i situacije u kojima će morati donositi brze odluke bez dovoljno informacija.

Savjetuje im se da duboko udahnu prije svake važne izjave i da se odupru porivu za impulzivnim reakcijama koje bi kasnije mogli požaliti.

Rak: Emocionalni pritisak i teret prošlosti

Za osjetljive rakove, druga polovica travnja donosi pritisak na osobnom i obiteljskom planu. Nerazriješeni problemi ili stare emocionalne rane mogle bi ponovno isplivati na površinu, iscrpljujući ih i tjerajući na preispitivanje bliskih odnosa.

Ovo je razdoblje u kojem se aktivira emocionalna karma, a istine u vezama izlaze na vidjelo. Ključno je da postave jasne granice i ne preuzimaju tuđe probleme na sebe kako bi sačuvali vlastitu energiju. Vrijeme posvećeno sebi i odmoru bit će nužno.

Djevica: Niz problema i test fleksibilnosti

Djevice, poznate po ljubavi prema redu i kontroli, suočit će se s pravim kaosom. Planovi će se vjerojatno mijenjati u posljednji trenutak, a obveze će se gomilati brže nego što će ih uspijevati riješiti. Ovaj osjećaj nereda može im posebno teško pasti i stvoriti velik stres.

Astrolozi savjetuju da je u ovom razdoblju najvažnija vrlina fleksibilnost. Prihvaćanje činjenice da ne može sve biti savršeno i da su odstupanja od plana ponekad neizbježna pomoći će im da lakše prebrode ovo naporno razdoblje.

Jarac: Poslovni izazovi i neočekivani zahtjevi

Jarčevi će pritisak najviše osjetiti na poslovnom planu i u području karijere. Mogu se pojaviti neočekivani zahtjevi nadređenih, dodatne odgovornosti ili prepreke koje će testirati njihovu poznatu izdržljivost.

Ovo je vrijeme kada se naplaćuje karmički dug na poslu; trud iz prošlosti može donijeti nagrade, ali zanemarivanje obveza donijet će posljedice.

Osjećaj da su prisiljeni donijeti brze odluke koje nisu u skladu s njihovim dugoročnim ciljevima bit će snažan. Disciplina i strpljenje bit će ključni saveznici.